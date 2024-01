Fnac introduserer et attraktivt tilbud på denne gaming-laptopen med 240 Hz-skjerm og RTX 4070.

Bærbare spillere som liker fartsfylte spill kan forvente en ultrasolid konfigurasjon. Dette er nettopp hva MSI Pulse 15 B13V tilbyr, og Fnac-medlemmer kan betale 1 399,99 euro i stedet for 1 999,99 euro hos Fnac.

Bærbare PC-spillere som vil ha en veldig kraftig maskin, et toppmoderne teknologiark som lar dem spille spill uten nedetid, må vanligvis ha et betydelig budsjett for å virkelig kose seg. Derfor, for mindre lommebøker, er det interessant å se annonser på bærbare datamaskiner med høy ytelse som MSI Pulse B13V, som tydeligvis ikke skuffer med sin 240 Hz-skjerm eller sin RTX 4070. Den gode nyheten er at du kan finne den nå. Redusert til -30 %.

Hvorfor sjekke ut MSI Pulse 15 B13V?

Dens 15,6-tommers QHD-skjerm oppdateres ved 240Hz

For sin 13. generasjon i7 + RTX 4070 + 16 GB RAM-kombinasjon

For sin praktiske kjøleteknologi

Priset til beskjedne 1 999,99 euro er MSI Pulse 15 B13V gaming laptop tilgjengelig nå. Fnac-medlemmer vil bli tilbudt 1 399,99 euro.

En struktur uten svake punkter

MSI Pulse 15 B13Vs største eiendeler finnes, ikke overraskende, i innvollene. For det første øker den ti-kjerners Intel Core i7-13620H-prosessoren opptil 4,90 GHz. Her støttes den av 16 GB RAM. Det andre midtpunktet i denne konstruksjonen er RTX 4070-grafikkkortet, som tilbyr kompatibilitet med DLSS 3, komplett med AI-gjengivelsesmuligheter og ray-tracing. Nærmere bestemt kan du enkelt kjøre alle spill på 1440p uten å gå på akkord med grafikkkvalitet eller flyt.

Alt komplettert med en 512 GB NVMe PCIe Gen 4 SSD, noe som forbedrer produktiviteten vår ytterligere ved å sikre raskere maskinutgivelser og betydelig reduserte lastetider. Og fordi denne solide konfigurasjonen ønsker å binde oss sammen nervøst, ressurssterke kombinasjoner, tenkte MSI å installere et godt designet kjølesystem i den bærbare datamaskinen. Disse inkluderer to vifter og fem varmerør, delt mellom CPU og GPU, som garanterer god varmesirkulasjon i kabinen.

Utmerket flyt til enhver tid

Skjermen til MSI Pulse 15 B13V er 15,6-tommers diagonal med sin QHD-oppløsning (2560 x 1440 piksler) som sikrer utmerket bildekvalitet og et godt detaljnivå. Vi drar spesielt nytte av oppdateringsfrekvensen, som er i stand til å klatre opp til 240 Hz, en sjeldenhet på markedet. Å vite at veldig gode resultater kan oppnås med en 165 Hz-skjerm, gir dette en liten ide om den eksemplariske flyten som tilbys av MSI-laptopen. Det er nok å si at bevegelsesuskarphet unngås helt.

Til slutt, når det gjelder tilkobling, er det en USB 3.2 Gen 1 Type-C-port (DisplayPort), en HDMI-port, 4K@120 Hz eller 8K@60 Hz, tre USB-A-porter, en Ethernet-port og en jack-kontakt.

Hvis du vil lukke øynene og oppdage andre kraftige bærbare datamaskiner som vi anbefaler, inviterer vi deg nå til å sjekke ut vår guide til de beste gaming-bærbare datamaskinene for øyeblikket.

