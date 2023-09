FNs generalforsamling: Alexander De Croo ber om et forbud mot russiske diamanter

Foran smykkeeliten samlet for denne anledningen i residensen til den belgiske generalkonsulen i New York, ba Alexander De Croo interessenter om å realisere dette initiativet.

«Russiske diamanter symboliserer nå krig og menneskerettighetsbrudd«Statsministeren insisterte.»Å gjøre systemet fullt gjennomsiktig krever viktig arbeid som vi må gjøre sammen. La oss ta dette siste trinnet for å implementere systemet 1. januar 2024.«Den nye sporingsprotokollen vil stole på flere overvåkingsmekanismer, inkludert Kimberley-prosessen – det internasjonale sertifiseringssystemet opprettet i 2003 for å stoppe strømmen av konfliktdiamanter inn i det globale markedet – alt låst av blokkjedeteknologi.»Protokollen må fortsatt modnes, men kan sammenlignes med Swift-nettverket (et internasjonalt bankbehandlingssystem basert i Belgia, red.anm.)«, tegnespesialist Lian Kimi.

Everledger ble grunnlagt i Australia for 10 år siden, og spesialiserer seg på åpenhet i forsyningssystemer. Teknologien brukes blant annet til å spore luksusvarer, sensitive metaller, batterier og til og med vin og brennevin. Hvis det lykkes, bør regimet utvise russiske steiner og få markedsverdien deres til å synke, til fordel for diamanter som kommer fra det afrikanske kontinentet. I dag står det russiske diamantgruveselskapet Alrosa, det største i verden, for 90 % av Russlands diamantgruvekapasitet og 40 % av det globale tilbudet. G7-landene representerer på sin side 70 % av det globale detaljmarkedet (mer enn halvparten går til USA).