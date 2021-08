FNs klimarapport bekrefter det som har vært vitne til på Inuit Nanaat i flere tiår, sier den internasjonale organisasjonen Inuit – Eye on the Arctic

Inuit Circumpolar Council (ICC) sier FNs klimarapport utgitt denne uken bekrefter det inuittene har vært vitne til i hjemlandet, kjent som Inuit Nunaat, i mer enn tre tiår.

“Inuittene har gått fra ‘hvis’ klimaendringer er virkelige til handling for å beskytte Inuit Nunaat, vårt inuitt -hjemland, inkludert arktisk land, sjøis og inuitternes livsstil,” sa ICC -president Dalee Sambo Dorough i en pressemelding Tirsdag. .

“Inuittene har etterlyst umiddelbare tiltak for å hemme temperaturstigningen til 1,5Cettersom til og med denne økningen vil fortsette å redusere arktisk havis, snødekke og tap av permafrost ”.

Inuit matsikkerhet i fare

Rapporten fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), publisert 9. august, slo alarm om at det internasjonale samfunnet var nær ved å nå oppvarmingsterskelen på 1,5 C.

Han advarte om at hvis det ikke ble iverksatt tiltak for å begrense klimagassutslipp umiddelbart og i stor skala, kan begrensning av oppvarmingen til til og med 2 ° C være utenfor rekkevidde med drastiske konsekvenser for menneskeheten, spesielt nord.

“Global oppvarming er høyere enn gjennomsnittet i verden, og den er mer enn dobbelt i Arktis,” sa IPCC i en pressemelding.

Sambo Dorough sa at konsekvensene for inuittene vil være vidtrekkende.

“Både policyoppsummeringen og det tekniske sammendraget merker med stor tillit til at endringen i hastighet fortsetter, med at haisen blir yngre, tynnere og mer dynamisk (veldig høy tillit),” sa Sambo Dorough.

“En slik endring har alvorlige konsekvenser for vår matsikkerhet og mange andre aspekter av vårt daglige liv.”

Lisa Koperqualuk, visepresident (internasjonalt) i ICC Canada, gjentok oppfordringer fra forskere om presserende tiltak fra politiske beslutningstakere og oppfordret til større innlemmelse av inuitkunnskap i nasjonale og internasjonale klimasvar.

“Inuittene innså tidlig at beskyttelse av Arktis ville beskytte planeten; Imidlertid forblir disse samtalene uhørt, sier Koperqualuk.

“Som observatør for IPCC tok ICC til orde for samproduksjon av kunnskap for å veilede AR6, som ville inkludere innfødt kunnskap som en viktig kunnskapskilde.”

(AR6 er den sjette IPCC -vurderingsrapporten som skal publiseres i 2022. Den består av tre arbeidsgrupperapporter og en synteserapport).

Inuit Circumpolar Council representerer omtrent 180 000 inuitter i Alaska, Nord -Canada, Grønland og Chukotka, Russland.

