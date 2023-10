FNs skjemaer rådgivende panel for AI-styring – 26. oktober 2023 kl. 18.30.

FNs generalsekretær Antonio Guterres kunngjorde torsdag opprettelsen av et 39-medlemmers rådgivende panel for å undersøke spørsmål knyttet til internasjonal styring av kunstig intelligens.

Medlemmene inkluderer ledere av teknologiselskaper, myndighetspersoner fra Spania til Saudi-Arabia og akademikere fra land inkludert USA, Russland og Japan.

Ledere som representerer teknologiselskaper inkluderer Sonys teknologisjef Hiroki Kitano, OpenAIs CTO Mira Murati og Microsofts direktør for kunstig intelligens Natasha Crampton.

Delegatene kommer fra seks kontinenter og har forskjellig bakgrunn, fra USA-baserte AI-ekspert Vilas Dar til professor Yi Zheng fra Kina og den egyptiske advokaten Mohamed Farahad.

«Det er vanskelig å forstå det transformative potensialet til AI for godt,» sa Mr. Guterres sa i en uttalelse.

«Og uten å engasjere seg i dommedagsscenarier, er det allerede klart at ondsinnet bruk av AI kan undergrave tilliten til institusjoner, svekke sosial samhørighet og true selve demokratiet,» sa han.

Siden OpenAI lanserte ChatGPT i fjor, har interessen for den nye teknologien spredt seg over hele verden, noe som har fått AI-forskere til å bekymre seg for «farer for samfunnet».

Ettersom mange regjeringer sliter med å vedta lover for å kontrollere spredningen av kunstig intelligens, etterlyser forskere og lovgivere globalt samarbeid.

FN-organet vil gi foreløpige anbefalinger innen utgangen av dette året og endelige anbefalinger innen sommeren 2024.

Umiddelbare oppgaver inkluderer å etablere en global vitenskapelig konsensus om risikoer og utfordringer og styrke internasjonalt samarbeid om AI-styring, sa FN.

Det første møtet i organisasjonen holdes 27. oktober. (Rapportering av Subanta Mukherjee i Stockholm; Redigering av Sharon Singleton)