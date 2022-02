Fodal beklager støtten til Nicolas Sarkozy

Før 2007 var Fodal en suksessfull sanger. Men støtten til Nicolas Sarkozy drev ham til helvete: drapstrusler, overgrep mot sønnen hans, rasistiske fornærmelser og depresjon. Sangeren mener at truslene er «å forlate Frankrike». I en alder av 44 innrømmer sangeren at han angrer mye og snakker om den lange reisen han reiste før han bygget seg opp igjen. Gala.

“Jeg var så dårlig, jeg hadde trusler, anonyme brev, jeg mistet alt, så jeg har sønnen min som har blitt angrepet mange ganger,” sa han. Måtte dra. “Den eneste løsningen jeg hadde var å forlate Frankrike, jeg dro. med den lille vesken min dro jeg til Marokko,” sa han.

I Marokko møtte Fotal ensomhet og depresjon. Når han ser tilbake i dag, forstår han at han på det tidspunktet ikke burde ha oppfordret Nicolas Sarkozy til å stemme, selv om han hadde stolt på løftene til høyrekandidaten i nabolaget. “Det han sa er opprørende for meg,” sa han. Hvorfor sa du at du støttet ham? Jeg fortsatte å fortelle meg selv hva jeg hadde gjort. Jeg forstår at det jeg så med denne personen kan være sårende. I dag beklager jeg. Jeg trenger ikke å være der fordi det ikke er min plass.”

I dag sier Fodel at han ikke har noen betenkeligheter med Sarkozy, men han har ikke glemt strabasene, forlatelsen, ensomheten. Han lever med sin sorg og prøver å gjenskape seg selv.