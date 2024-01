Født i Belgia og signert i Nederland: en ledelse for Tedesco? – Hele fotballen

En ung spiller født i Sint-Truiden har sluttet seg til AZ Alkmaar. I teorien fortjener han fortsatt å være en belgisk internasjonal.

Navnet Kristijan Belik (22 år) betyr ikke mye for fans av belgisk fotball. For selv om han ble født i Sint-Truden, tok Belic sin skolegang i Serbia før han begynte på ungdomslagene til West Ham United og Olympiakos. En sentral midtbanespiller, Belic har spilt for Partizan Beograd siden 2022 og hadde en flott sesong (23 kamper, 2 mål, 6 assists) som ga ham en god overgang.

Serbo-belgieren kom faktisk til AZ for 4 millioner euro. Den serbiske U21-landskampen Kristijan Belic har aldri blitt kalt opp til A-laget og i teorien kan han bli kalt opp av Domenico Tedesco siden han har belgisk nasjonalitet. Dessverre er konkurransen om posisjonen hans enorm og mulighetene få og langt mellom.

Uansett, hvorfor ble Kristijan Belik født i Sind-Truden? Fordi faren hans, Dusan Belik, en kjent skikkelse i vår fotball. En tidligere keeper, han hadde på seg STVV-fargene fra 1997 til 2006, og samlet 215 Jubiler Pro League-opptredener. Så sønnen Kristijan ble født før han reiste hjem på slutten av karrieren.