Fokuser på Lords of the Fallen, 8 minutter med spilling!

Hexworks, et CI Games-studio, ga ut en ny åtte minutter lang trailer for Lords of the Fallen i dag, som fordyper spillere i et univers av grusomheter og forvridde fiender som varsler at demonguden Adir kommer tilbake. Denne svært etterlengtede dark fantasy action-RPG vil være tilgjengelig på PC, PlayStation 5 og Xbox Series X|S fra og med 13. oktober, og er en av de første store titlene som fullt ut utnytter kraften til Unreal Engine 5.

Denne presentasjonen gir et glimt av hva som venter spillere i deres kommende og farefulle søken etter å frigjøre de enorme landene. Mornstedt En forferdelig skjebne truer dem. Det fremhever spillets revolusjonerende mekanikk av begge verdener, flytende samarbeid, karaktertilpasning og mer. Falne herrer.

En ny video for Lords of the Fallen, et mørkt fantasy action RPG-spill, fordyper seerne i verdenssettet. 1000 år etter hendelsene i det originale spillet. Videoen presenterer hovedelementene i spillet, og viser frem det majestetiske landskapet med en massiv hånd.TjenerDe fem hellige fyrtårnene til vaktpostene og rollen som lampebæreren har kraften til å tillate liv å passere mellom verdener (teori) og død (Ambra) spillere vil utforske forskjellige regioner, møte formidable mestere og velge mellom ni startklasser for å tilpasse helten sin.

Falne herrer Nylig flyttet til versjonen Gull, er utviklingsfasen over. Utgivelse annonsert 13. oktober 2023 På ulike plattformer som PS5, Series, PC via Steam.

Finn alle de siste lisensieringsnyhetene!

JRPG fan? Bli med i vår Discord hvis du vil bli med på laget! Søke om ! Bli med oss ​​på nettverkene våre for å chatte med oss! READ De første bildene fra James Webb-teleskopet innleder en ny æra av leting