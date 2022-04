Følelsesladet Florent Bacchini gjør «The Voice»-publikummet trist

Etter den første økten av kampen full av følelser og tøffe valg, vil trenerne » Stemme: Veldig vakker stemme «Fortsatte sitt foredlingsoppdrag på TF1 denne lørdagskvelden. Inspirert av ferdighetsnivået under blindeksamenene får de en blindvei i hver kamp når de tar et valg.» Florent Bagney Celine Dion ble spesielt følt etter forestillingene til June og Morgan på tittelen «Encore Un Sawyer». » June, du er en fantastisk tekniker, du synger forferdelig, det er sant, Morgan, du vrir det til to, tre under forestillingen, det er definert i denne logikken. Etter å ha passert to unge kvinner, sa han med tårer i øynene. Flyttet for å se, så begynte han: » Jeg er inne i en spesiell sesong… Følelsene i stemmen stoppet et øyeblikk under innspillingen, og etter en kort pause fortsatte sangeren. » For egentlig er det mange forskjellige talenter der ute, og laget mitt har mye av det. Han forklarte før han tok sitt valg. Faktisk var jeg så imponert over det rare at jeg kommer til å beholde Morgana. «Fortsatt veldig emosjonell, treneren sa noen ord om sine to talenter, oppmuntret Morgan for fremtiden og ba om unnskyldning for juni, før han kom seg etter følelsene sine.

» Jeg kjente ikke Florentines følelser, men der sa jeg til meg selv: «Han ble fanget av noe.

«» Så introduserte Nikos Aliagas, etterfulgt av andre trenere. Scenen beveger seg så mye at oversetteren av «Knowing How to Love» filmet lungekreft på et tidspunkt da det ennå ikke var offentlig annonsert, og han kjemper nå mot det. Det ble også gjort en observasjon fra internettbrukerne at han også nevnte dette kveldens høydepunkt.