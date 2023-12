Følg Charleroi – Mechelen med livekommentarer

20:18

Sterke valg fra Felice Mazzu

God kveld alle sammen, og takk for at du ble med oss ​​på denne live! Tid for førkamp og lagdannelser. Felice Mazzu erstattet Damian Mark og Marco Ilimaharitra på benken. Jules van Kleimbutt og Ryota Morioka blir med Yusuf Sylla og Isaac Mbenza i angrep. Færre overraskelser i Mechelen hvor Besnik Haci vil stille opp sin vanlige tropp.