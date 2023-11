Følg og kjøp Emily Ratajkowskis uimotståelige «vintage»-look

Hver fredag, våre kolleger Paris-turnering Belgia Få en kjendislook.

En kjoleEmily Ratajkowski Høst eller vinter? Onde tunger vil uten tvil si at modellen bruker tiden sin i bikini og undertøy. De ville tatt feil, for «Emrata» kan ha sans for stil.

Vant til å trosse New Yorks kulde, fortsetter Emily Ratajkowski å velge lange kåper for å forhindre at Big Apple glir. En av hans sterkeste brikker? EN frakk I skinn som svinger mellom rust og burgunder.

Den 32 år gamle modellen ble nylig udødeliggjort i «Tamara»-linjen av Noor Hammar, verdt … $1650. Hun paret den med en hvit tanktopp, olivengrønne militærbukser, retrobriller og joggesko i lerret med gummiføtter. Slik kan du etterligne antrekket hennesAvslappet vintageånd Uten å bryte banken og uten å være kald.

Stjerneopptreden: Emily Ratajkowski. © DR

«Handleliste»

retro solbriller, Mangan – 22,90 euro.

Trenchcoat i imitert skinn, Biancogaccio på Yuks – 94 euro – Vintage alternativer på Etsy eller Vinted

Kremfarget turtleneck genser i førsteklasses ull, Uniqlo – 34,90 euro

874 Unisex arbeidsbukser, Dickies – 69 euro

adidas Samba OG, Løpe – 120 euro