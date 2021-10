“Følget hans må noen ganger bremse ham”

En måned etter slutten av verdensmesterskapet i Louvain var ikke spenningene i det belgiske sykkellaget fullstendig løst. Fjerde i tilfelle av hans treningsmåter, Jasper Steven Kom tilbake til denne vanskelige dagenIntervju med det flamske dagbladet Het Nieuwsblad. En lang diskusjon, hvor han spesifikt vendte seg til rapporter etter løpet Remco Evenepoel.

Etter å ha snakket om ham «Grand Crew-sesongen“Med henvisning til suksessen hans i Milano-Sanremo, begynte rytteren av Trek-Sechafredo-laget å svare på spørsmål om Leuven Worlds. Sven Vanduranhout Har vært mye avhørt. Inkludert Remco Evenepoel. Utrolig belgisk talent Han var åpent kritisk til den belgiske strategien foran kameraene under ExtraTime Koers-showet på VRT.

En tale fra andre belgiske syklister var dårlig fordøyd. De forklarte løpet med treneren fem dager senere til verden gjennom Teams (redaktørens notat: Remote Discussion Application), forklarte Steven. “Alle var der? Ja, alle unntatt Remco”, svarte Stuyven.

“Han visste om det, men det er ikke nødvendig. Jeg synes det er synd. Spesielt hvis du vet at du trenger å si visse ting på TV. Det er ting som må internaliseres.”

“Jeg tror Remco ikke kunne ha vunnet”

Under VRT-sendingen svarte også Remco positivt Spørsmålet er om han selv kan bli verdensmester. En kommentar som ikke er delt av Jasper Stuyven. “Jeg tror han ikke kunne ha vunnet. Men det er hans mening. Jeg tror Remcos følge noen ganger må sette en bremse på ham. Han trenger fortsatt å lære når visse ting kan og ikke kan sies. En supersterk løper – selvfølgelig er han det – må innse at noen ting er iboende.«Assen Stuen har nok en gang bevist at situasjonen ikke er bra innenfor det belgiske utvalget.