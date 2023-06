«Folk mellom 45 og 54 år ser ut til å være mest berørt»: Søkeatferd angående sparing og terminkontoer | din guide

SpareguideBankene har lenge satt sparerentene til det lovlige minimum, men det har endret seg de siste månedene. Etter at bare de mindre bankene først hevet renten, fulgte de store aktørene etter ved å heve renten for første gang. Denne utviklingen har helt klart vekket forbrukernes interesse, ifølge besøksanalyse på Spareguide .

En endring i søkeatferden vår

Guide-epargne.be lar deg sammenligne ulike spare- og terminkontoer. Ved å spesifisere startkapitalen og det månedlige beløpet du kan betale, kan du umiddelbart finne ut hvilken rente du får fra forskjellige banker.

I følge Brecht Coene fra Guide-epargne.be: «I de siste årene er det ikke mange som har anstrengt seg for å effektivt sammenligne sparekontoer og terminkontoer.» «Det faktum at avkastningen på sparekontoer var begrenset til 0,11 % hos nesten alle de store bankene, forårsaket en relativ mangel på interesse.» Les også: Beograd var den første store banken som økte renten på sparekontoene sine.

Imidlertid har den siste bevegelsen i sparemarkedene klart snudd utviklingen. «Ved å sammenligne tallene for de siste seks månedene med tallene for juli-desember 2022, merker vi en klar innvirkning av prisøkninger på hyppigheten av å konsultere de sammenlignende tabellene på Guide-epargne.be.»

kontoer å bestille

I følge Coene, «I løpet av andre halvdel av fjoråret så besøkende sammenligningsdiagrammer for futureskontoer nesten 384 000 ganger.» «I år har vi allerede registrert mer enn en million konsultasjoner.»

Interessen for malerier vokser raskt. «De siste ukene har det vært et merkbart antall endringer i rentene på terminkontoer. Noen spillere (inkludert Argenta og Triodos) har til og med relansert tilbudet.» Den økende interessen for terminkontoer merkes i alle aldersgrupper av voksne. READ "Den russiske økonomien vil gå 20 eller 30 år tilbake."

I hver aldersgruppe ser vi minst dobbelt så mange sammenligninger. Personer mellom 45 og 54 år ser ut til å være mest berørt. I år konsulterte de tabeller 2,6 ganger oftere enn fra juni til desember 2022.» Netto priser opptil 2,55 %: Oppdag de mest lønnsomme futures-kontoene.

Sparekontoer

Denne trenden fortsetter med samme kraft for sparekontoer. Og i år nådde tallet deres også 1 million (en økning på 158%). Det er ikke urimelig at denne økningen er mindre enn den som er knyttet til terminregnskap. De som kan legge ned pengene sine en stund kan faktisk regne med høyere avkastning via en terminkonto. Passbook-prisene går bare opp nå.

Også her er aldersgruppen 45 til 54 år den mest aktive gruppen. Denne gruppen sammenlignet 2,5 ganger flere sparekontoer enn i andre halvår i fjor, men vi ser også at interessen er doblet blant andre aldersgrupper. Få banker betaler renter på 2 % eller mer: Sjekk her sparekontoene du allerede tjener akkurat nå.

Flandern mot Vallonia

Quinn bemerker en stor forskjell under og over språklige grenser. «Det ser ut til at flamingene er mer interessert i sammenligningen enn vallonerne, fordi den prosentvise økningen der er mye høyere. Våre tall viser at flamingene brukte de sammenlignende tabellene over futureskontoer 2,74 ganger mer enn i forrige periode. Det gjorde vallonerne det 2,24 ganger mer.

Forskjellen sees tydeligst i statistikken over sparekontoer. «Flamingerne konsulterer sparekontoplaner 2,67 ganger mer, mens Wallers sammenlignet det med bare 2,25 ganger mer enn i perioden juni-desember 2022.»

Ifølge Cowen ser disse tallene ut til å indikere at flamingene hadde større evne til å redde enn vallonene. Det er også bemerkelsesverdig at personer over 65 år i Wallonia for tiden viser mye mer interesse. Det er den eneste aldersgruppen hvor interessen minst har doblet seg sammenlignet med forrige periode. READ Energipris: offentlig godkjent prosedyre for tilskudd til inspeksjon av fyringsolje





