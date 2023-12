Folk som lukter vond lukt vil ikke kunne gå til bybibliotekene, og risikerer å få en høy bot.

Fra og med januar 2024 vil brukere av Montreals 45 offentlige biblioteker måtte følge nøye med på rensligheten deres, eller risikere å bli nektet innreise og risikere en bot. Faktisk, som rapportert av La Presse, vil en ny regel snart forby tilgang til personer som har «Personlig hygiene som forstyrrer andre brukere eller ansatte«.

For et første brudd kan en person få en bot som varierer fra 350 til 1000 kanadiske dollar. Dersom bruddet gjentas, vil beløpet øke til 3000 kanadiske dollar, eller cirka 2050 euro.

Den sinte fagforeningsverdenen

Dersom denne regelen tilfredsstiller flere enn én person, protesterer forbundet. Den nye forskriften har faktisk også som mål å straffe folk som sover i disse kulturrommene, som er et tilfluktssted for mange hjemløse. «Denne nye regelen reiser spørsmål om hjemløse er velkomne i bibliotekets økosystem med alt det tilbyr – datamaskiner, bøker og forbindelse med andre.«,» sa James Hughes, president for en forkjempergruppe for hjemløse, til CVY News.

Fra Montreal Citys side er den nye forskriften forklart av situasjonen som ansatte noen ganger befinner seg i: «Det må imidlertid erkjennes at bibliotekpersonalet står overfor sensitive og komplekse situasjoner som krever bedre tilsyn.«, rettferdiggjorde Valérie Plante, borgermester i Montreal, på X (tidligere Twitter). «Montreal-biblioteker, som alle offentlige rom i byen, vil alltid være inkluderende, trygge og innbydende steder for alle.«.