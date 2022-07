Folkemengde i Ardentes: Festivalgjengere kastet ut, barriere brutt

Denne fredagen på Les Ardentes-festivalen forårsaket folkemengden utkastelser og uro. Mange festivalgjengere ble tatt hånd om av nødetatene.







Av forfatteren

Publisert 08.07.2022 kl. 21:42 Lesetid: 1 minutt



Liège Les Ardentes-festivalen er i full gang frem til søndag, i Rocourt, hvor mange festivalgjengere er ventet.

Spesielt den tette folkemengden foran rapperen BLKs konsert denne fredagen. Sudinfo Å følge oppstyret varsler mange ubehag og mange festivalgjengere foran scenen. Overbefolkningen ville ha ført til evakuering av mange mennesker, samt omsorg for rundt seksti personer av Røde Kors-tjenester.

fremtiden En brutt barriere ved bunnen av scenen under rapperen SCHs konsert torsdag kveld har kanskje ikke motstått offentlig press. Sikkerhetsstyrker kontrollerte imidlertid folkemengden for å hindre at noen ramlet ned eller ble tråkket. Det skal også ha funnet sted evakueringsaksjoner.







De to rapperne skal ha stoppet konsertene sine midlertidig for å la nødetatene delta. Ingen alvorlige skader er til syvende og sist beklagelig.