Food Union kunngjør investeringer i fornybare energikilder

Riga, Latvia – (arbeidstråd) –matforeningInternational Ice Cream and Dairy Production and Distribution Group har kunngjort sin investering i fornybar energi for å drive is og meieriprodukter i de baltiske statene og Norge.

“Den grunnleggende betydningen av ESG i Food Union har resultert fra våre investeringer i fornybare energiressurser i to av våre ledende enheter i gruppen: Premia og isbjørnis. Som en av de ledende is- og meieriprodusentene i Østersjøregionen med en voksende global tilstedeværelse, overvåker og vurderer vi kontinuerlig veier for å redusere miljøpåvirkningen og ser etter alternative kilder til fornybar energi for å balansere energibehovet når vi fortsetter å vokse , ” sier Normonds Stanvix, administrerende direktør i Food Union, Europa.

prima, Food Union og Estlands eldste og største isprodusent, har vendt seg til 100% fornybare energiressurser, som solenergi, for å drive virksomheten. Premias reise mot grønnere produksjon har gått gjennom mange faser, inkludert installasjon av automatiserte LED-lys og innføring av et virtuelt kraftverk Fusebox-løsning som reduserer strømforbruket.

“Vi er glade for å kunngjøre vår investering i fornybare energikilder og planlegger å fortsette å levere den beste isen til våre kunder. Premia er den største iskremprodusenten i Estland, og vi erkjenner at vi må gjøre alt vi kan for å redusere miljøpåvirkningen fra produksjonen og driften., ” Ayfar Aws, styreleder i Premia, sa.

Premia produserer omtrent 5000 tonn iskrem årlig og driver 9 produksjonslinjer. Forpliktelsen til 100% fornybar energi sammen med energisparende løsninger vil redusere CO2-utslipp i fabrikker og frysere med mer enn 95% årlig eller 2800 tonn.

Solenergi har alltid vært det raskest voksende alternativet for energiintensive selskaper. Premias investering i fornybar energi er en komponent i Food Unions integrerte tilnærming til bærekraft.

isbjørnis Food Union, basert i Norge, har også forpliktet seg til å bruke fornybar energi i sin virksomhet. i 2019 isbjørnis Det investerte i 360 solcellepaneler, reist på taket av lageret. Denne investeringen genererer 68904 kWh årlig – tilsvarende motregning av 48,2 tonn karbondioksidutslipp.

“på isbjørnisVi har som mål å utvide virksomheten vår samtidig som vi minimerer miljøpåvirkningen fra virksomheten. Bruken av fornybare energikilder er et sentralt element i å redusere karbonavtrykket vårt nå og når vi utvider oss til fremtiden, ” Legger til Morten Kolseth, administrerende direktør i Isbjørn Is.

Om Food Union

Food Union er ledende innen produksjon av iskrem i de baltiske statene og Danmark, og konsernet har en sterk markedsposisjon i Norge, Romania, Russland og Hviterussland. Food Union Group støttes av et Hong Kong-basert investeringsselskap Meridian Capital Limitedog et av de største private equity-selskapene i Asia, PAG.