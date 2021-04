Food Union setter tempoet for innovasjon med 124 unike iskrem og daglige produkter for sommeren 2021.

Innovasjonstakten til den nye FMCG-lederen fra Latvia fortsetter å vokse med 124 nye funn, inkludert cocktailinspirerte smaker for isen og melkepausene sommeren 2021 POLS karamellis med popcorn i karamellpolish tilgjengelig i Latvia er en av de mange nyvinningene som fanger de omkringliggende filmøyeblikkene med popcornis.

Food Union – International Ice Cream and Dairy Production and Distribution Group – tiltrekker forbrukerne med kreative innovasjoner i viktige markeder.

Riga, Latvia, 30. april 2021 /EINPresswire.com/ – Food Union – International Ice Cream and Milk Production and Distribution Group – De har vist fortsatt engasjement i å underholde innovasjon og forbrukere ved å introdusere sommerinnovasjoner i 2021. Food Association har investert 124 unike produkter i globale markeder, inkludert viktige markeder som Latvia, Litauen, Estland, Norge, Danmark, Romania, Hviterussland og Russland.

Med dristige, sensuelle smaker skapt med tanke på lokale markedssmak og den fantastiske bruken av farger, blandede strukturer og funksjonelle fordeler, vil kundene snart oppleve de unike kombinasjonene og kulinariske kompleksitetene som Food Unions innovative team har brukt måneder på å utvikle for deres formål – bygget med innovasjon i Latvia, Riga.

“Vårt produktutviklingsteam har nådd nye følelsesmessige høyder i 2021, og deres dedikerte tilnærming til spennende slott og garderobevalg er det vi trenger å huske på hos forbrukere og kunder,” sier Normonds Stavis, administrerende direktør i Food Association of Europe. “Hvert produkt er opprettet etter en streng FoU-prosess, som sikrer at vi samler en kombinasjon av visuell interesse, smaksglede og næringsverdi i et kvalitetsprodukt.”

“Som ledere innen iskrem og melkeproduksjon, når vi prøver å motivere forbrukere, prøver vi å levere den høyeste kvaliteten basert på gjennomtenkte og konsistente ressurser og å ta hensyn til nye trender innen helse og tilbedelse,” avslutter Stavis.

2021-innovasjonene er grunnlaget for de viktigste trendene som former bransjen:

Trend One: sunne alternativer til et sunt liv.

Forbrukerne er sunnere enn noen gang ved å øke sin fleksible livsstil og vegetariske spisevaner. Forbrukere søker aktivt produkter som appellerer til deres behov for å leve en sunnere livsstil, og Food Union har investert i en rekke produkter for å imøtekomme denne voksende befolkningen – og skaper pålitelige favoritter som tilbyr de samme kvalitetssmakene og fordelene med tradisjonelle iskrem. Tilbyr nå lav kalori, ernæring og vegetarisk avgift.

Underjordisk is med lavt kaloriinnhold er tilgjengelig i Danmark i smaker, inkludert sitronkake, solbær og likør.

Suplet kalorifattig iskrem i en rekke klassiske smaker; Vanilje, kakao og ville bær i praktiske 200 ml og 500 ml krukker i Romania

Premier Is Wagon Ice Cream er tilgjengelig i 6 forskjellige smaker og praktiske beholdere, i Danmark

Nu smoothie på en pinne med jordbær, banan og eplesmak er en skarp, tilgjengelig i Norge

Premium Jordbærsorbet på en pinne er tilgjengelig i Estland

Premium bringebærsorbet på pinne er tilgjengelig i Litauen

Jattis Mango Sorbet in a Stick er tilgjengelig i Hviterussland

TREND 2: Visuelt Instagram-aktiverte produkter garanterer mer digital tid i forbrukernes sosiale liv.

Når forbrukerne bruker mer tid hjemme og samhandler digitalt med andre gjennom sosiale medier som Instagram og Dictoc, vil verdien av å lage produkter som fremhever bilder for deres dristige former og smak, gi en glorie merkevareeffekt for omfordeling! I fotsporene til forrige sesongs suksess med Food Unions sommerinnovasjoner, har det blitt et av de nye ikoniske produktene å se med introduksjonen av en regnbue med fargerike skalaer. Former og former gir mangfold fra firkantet til smultringformet iskrem ved å lage en signaturhockeybukkformet iskrem ved å tappe på hockeykjærligheten i Latvia.

POLS smultringformet vaniljeis med Soco Polished Spray er tilgjengelig i Latvia, Litauen og Estland

Wy Tom Square Vanilla Ice Cream Polert i Estland

POLS lager en iskremsformet iskrem for å feire det kommende verdensmesterskapet i ishockey tilgjengelig i Latvia, Litauen og Estland.

POLS Plum Ice Cream og Cranberry and Cowberry Ice Cream er tilgjengelig i Latvia i henholdsvis lilla og rosa skalaer.

Full DNA-is innpakket i en svart vaffel for å forbedre den visuelle reisen med den deilige smaken av sjokolade eller vaniljeis tilgjengelig i Romania.

For fullstendige trender, besøk Food Union nettsted Finne ut mer.