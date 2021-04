Food Unions kvalitetsfokuserte innovasjonsstrategi gir resultater med 124 unike produkter sommeren 2021

Riga, Latvia – (FORRETNINGSLEDNING) – Food Union, den internasjonale produksjons- og distribusjonsgruppen for is og meieriprodukter, har demonstrert sitt fortsatte engasjement for innovasjon og gleder forbrukerne med lanseringen av sommernyheter i 2021. Food Union har investert i utviklingen av 124 unike produkter i de globale markedene den betjener, inkludert de viktigste markedene som Latvia, Litauen, Estland, Norge, Danmark, Romania, Hviterussland og Russland.

Med dristige, sensoriske smaker utviklet med tanke på det lokale markedet, med slående bruk av farger, spennende teksturer og funksjonelle fordeler, vil kundene snart glede seg over de unike kombinasjonene og kulinariske kompleksitetene som Food Unions innovative team har brukt måneder på å utvikle for sitt formål. . bygget et innovasjonssenter i Riga, Latvia.

“Produktutviklingsteamet vårt har nådd nye sansehøyder i 2021, og deres dedikerte tilnærming er spennende for ganen og dominerer synligheten i hyllene for å holde oss i tankene til forbrukere og kunder, sier han. Normunds Stanevics, administrerende direktør Food Union, Europa. “Hvert produkt er utviklet etter en streng FoU-prosess som sikrer at vi samler en fusjon av visuell interesse, smaksglede og næringsverdi i et kvalitetsprodukt.”

“Mens vi streber etter å begeistre forbrukerne, som ledere i produksjonen av iskrem og meieriprodukter, streber vi også etter å tilby den høyeste kvaliteten basert på hensynsfull og bærekraftig innkjøp og tar hensyn til nye trender innen helse- og matovervåking. Tilbedelse”. Stanevich avslutter.

Hva som er nytt for 2021 er basert på trendene som former bransjen: