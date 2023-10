[Football féminin] Den franske treneren avslører sin lagoppstilling mot Norge

Herve Renard annonserte troppen sin for de to Nations League-kampene mot Norge på torsdag, med Marie-Antoinette Gateau håp om å returnere til Blues etter mer enn fjorten dager ute skadet.

Mange spillere spiller stort avhengig av de to kampene i andre åpningsrunde av Champions League, Wolfsburg-Paris FC og PSG-Manchester United onsdag kveld. For det første vender stjernespissen til Les Bleus og PSG Marie-Antoine Gateau sakte tilbake til konkurranse med klubben sin etter å ha pådratt seg en alvorlig kneskade under EM i juli 2022.

«Hun har det bra fysisk og mentalt, fint og greit, og hun har fokusert på returen og følelsene sine», sa følget til spilleren, som fikk sin første start på 15 måneder i D1 lørdag mot Stade de Reims, og avbrøt en kamp. Fyrverkeri ble satt i gang på banen etter pause.

Uten Oriane Jean-François, skadet

«Mary, vi kjenner problemet og utviklingen. Jeg gir henne spilletid og presser henne, selv etter 14 måneder uten å spille, de fysiske problemene hun har hatt, vi vet at vi må være tålmodige, sa Paris-trener Jocelyn Precheur tirsdag. Da de ble kontaktet av AFP onsdag, indikerte spillerens følge at det var «sjanser», men «ingen sikkerhet» for at han ville returnere til Blues.

Jocelyn Preacher insisterer på at hun ikke har svaret, men onsdagskveldens matchup vil logisk veilede Herve Renards valg. I likhet med «MAK» kan også andre spillere ta poeng og komme overraskende tilbake til det franske laget, spesielt 37 år gamle Gaëtane Thiney, som har hatt en bemerkelsesverdig start på sesongen med PFC, medleder for D1 med OL.

Midtbanespilleren med 163 landsmenn, som spiller i sin siste sesong, har scoret fem mål siden sesongstart, inkludert ett i C1. Den internasjonale drømmer om å avslutte karrieren med OL neste sommer. På midtbanen må Herve Renard klare seg uten midtbanespiller Orion Jean-Francois i flere måneder, som pådro seg en kneskade med PSG mot Manchester United forrige uke og allerede har gått glipp av VM i sommer med en hamstringskade.

Den nøyaktige arten av skaden hans er foreløpig ikke kjent, sier folk rundt ham til AFP, men det antas å være en delvis rift i det høyre knebåndet.

Amantine Henry husker

Amantine Henry, som kom tilbake til kamp i forrige måned etter to års fravær etter å ha blitt tvunget til å gå glipp av verdenscupen i Oseania på grunn av en leggskade, bør tilbakekalles av treneren i midten. Herve Renard kan regne med retur av forsvarsspiller Mile Lagerrin, som var fraværende under forrige møte, og midtbanespiller Kenza Daly, som ble skadet etter VM, kan også komme inn.

Foran bør den unge PFC-angriperen Julie Dufour (22 år) være en del av listen med to angrepsspillere som fortsetter å imponere denne starten, sammen med kaptein Eugenie Le Somer (34 år) i sitt andre rally på rad. sesongen

I løpet av det siste møtet valgte Hervé Renard å bytte keeper, og startet Constance Picot over Pauline Peyraud-Magnin, som hadde skuffet med sin sparkeprestasjon i Australia.

Les Bleus har blitt revitalisert etter å ha gått ut av VM-kvartfinalen i sommer med to svake seire mot Portugal og Østerrike. Wendy Renards team reiser til Norge 27. oktober (19.00) og ønsker Ada Hegerberg og teamet hennes velkommen til Reims 31. oktober (21.00).