Etter hvert saksøkte den føderale påtalemyndigheten 56 klubbledere, trenere, dommere og spilleragenter som en del av Operation Clean Hands. Blant dem er noen av de største navnene, men noen bemerkelsesverdige, som Bruges Verghese, lederen av Standard Venanci, og de sterke mennene til Mannert, og Fran தலைவர்ois de Geersmaker, den tidligere lederen av den belgiske union.

Faktisk, med unntak av Dejan Welzkovic, vil han ikke lenger møte i retten fordi han spilte en angrende rolle, og etterlot ingen spor etter Roger Vandon Stock (tidligere leder av Underlite) eller Georges Leakens. Leakens ble imidlertid gjentatte ganger målrettet av Veljkovic i sin bok Veljkovics tilståelse (Veljkovics tilståelse) For resten vil alle navnene vises i Mafia Agent-boken. Andre navn er assosiert med “Mogi-frykt”-elementer. 27. januar må tiltalen avgjøre hvem som skal sendes tilbake til retten. Her er 56.

Belgisk union

1 François de Geersmaker og 2 Steven Martens

De skal ha gått med på å betale keepertrener Erwin Lemons gjennom en uredelig konstruksjon.

Anderlecht

3 Herman von Holespeek, 4 Philip Colin og 5 Joe von Piesbrook. Den tidligere manageren til Anderlecht har tatt viktige provisjoner og gaver (Rolex-klokker, luksusskjorter) på overføringer gjort av Veljkovic og Bayat. Den tidligere sjefssekretæren og tidligere administrerende direktør ville ha signert uredelige avtaler.

Standard

6 Bruno Venancy og 7 Olivier Renard. De er mistenkt for å ha begått svindel, spesielt ved å skrive kontrakten til trener Jankovic.

Charleroy

8 Mehdi Bayat og 9 Pierre-Yves Hendrix. Er det ting som den tidligere presidenten i forbundet og sekretæren i Charleroy må klandre seg selv for på grunn av tilknytningen til Mogi, klubbens husagent?

Brukt

10 Bart Verhey og 11 Vincent Mannard. De ville ha gått med på å betale en del av Georges Legans Block-avreisebonusen.

Malins

12 Teoridampere, 13 Johann Timmermans, 14 Olivier Somers, 15 Stephen Vanroy, 16 Hermann Stieglemens. Mechelen er en veldig engasjert klubb. Flere tidligere managere skal ha jukset i sesongfinalen mot Wasland-Beaver.

Logeren

17 Roger Lambrecht. Kongen av uerklærte betalinger.

Genk

18 Dirk Dagren, 19 Patrick Johnson, 20 Herbert Hoopen, 21 Philip Airten og 22 Herman Nijs. Spesielt signerte de falske speiderkontrakter for å betale treneren Peter Mass.

jeg tror

23 Michael Louwaki. Han ville ha tegnet falske kontrakter for Veljkovic for 9 509 500. Mogis nære forhold til frykt utforskes også.

Ostende

24 Lykke DeVro. Anderlechts tidligere manager ville ha tatt oppdraget med å overføre Marusic fra Oostende til Lazio Roma.

Courtallam

25 Patrick Turcq og 26 Matthias Leterme. De har jobbet med både Veljkovic og Byte.

Wasland-Beveren

27 Dirk Huig, 28 Olivier Scholfs, 29 Andre Opkenhafen, 30 Melchior Rusens. Noen av dem er involvert i kampfiksing-innsatsen Michelin – Wasland-Beveren.

OHL

31 Paul van der Shuren og 32 Luke Tenner. De ville ha akseptert en falsk konstruksjon for å betale Evan Lego.

Trenere

33 Peter Moss, 34 Evan Lego, 35 Erwin Lemmens, 36 Ronnie Vongenyukton, 37 Glenn de Poke, 38 Yannick Ferreira og 39 Christian N’Chengi-Bhimbe

Massen er den mest målrettede. Han ville ha vunnet 2,5 millioner i svart. Noen ganger la han billetter i brødposer. Lego ville ha kjøpt provisjonen på overføringene til de tre spillerne, men han nektet og tok Veljkovic til retten. Lemmens ble betalt av den belgiske union gjennom en uredelig fase av Veljkovic. Vangeneugden, De Boeck og Yannick Ferrera kan ha tjent penger i bytte, men de nekter for det. Anklagene mot N’Sengi-Biembe, en tidligere kongolesisk trener og teknisk direktør, er ukjent.

Dommere

40 Sebastien Delferrier og 41 Bart Verdenten. I bytte mot premiene er de mistenkt for å ha påvirket konkurransen etter ønske fra Veljkovic. Welfkovic ødelegger Verdenton, men Delferrier forsikrer von Holesbeek at han ikke vil tape mot Anderlecht i Brook i 2017.

Agenter

42 Mogi Byte og Creative and Management Group, 43 Walter Mortelmans, 44 Thomas Troch, 45 Evert Mashalk, 46 Uros Jankovic, 47 Dragon Silzhanovsky, 48 Lasso Lipowski, 49 Netsat Danovic. Mogi er sammen med Veljkovic hovedpersonen i filmen «Rene hender». Han foretok dusinvis av dårlige overføringer og ble mistenkt for å hvitvaske penger gjennom selskapet sitt, Creative and Management Group. Mortelmans, Troch og Maeschalck benekter sin rolle i Mechelen-Waasland-Beveren-svindel. Uros Jankovic Veljkovics høyre hånd. Siljanovsky regnes som medlem av en kriminell organisasjon. Liposki mottok en kommisjon spesielt for overføringen av Hanni til Moskva. Danovic var en kypriotisk agent som hjalp Locaren med å betale Peter Mees under skrivebordet.

Advokat

50 Laurent Denise

Mogi Fear bidro til å gjøre denne meget briljante sportsadvokaten til spesielt viktige overganger som Hanny i Moskva.

Bankier

51 Lykke Antony. Bankmannen i Genk åpnet dusinvis av skyggefulle kontoer for Veljkovic og betalte agenten 400 400 000 om dagen.

Familiemedlemmer

52 Koran Veljkovich, 53 Franco Veljkovich, 54 Marija Bokojevska, 55 Uklesja Jankovic, 56 Ann Bruintonks

Dejan Veljkovics bror, far og kjæreste hjalp ham å passere de belgiske skattemyndighetene. Uklesja Jankovich er broren til løytnant Uros av Velzhkovich. Bruyndonckx, en tidligere sekretær for FC Malinois, var Maes’ medskyldige og kjent med straffesaker.