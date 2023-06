For 110 år siden var Norge det første suverene europeiske landet som ga kvinner stemmerett

Denne kvalifikasjonen er imidlertid ikke den første: den var allerede i saken Finland Siden 1906. Men på den tiden var ikke dette landet uavhengig: det var en del av det russiske imperiet. Med andre ord har parlamentet som er valgt ved allmenn stemmerett av finnene svært begrensede fullmakter. Vi kan legge til utenfor Europa, case New ZealandVerdenspremieren i 1893 fulgte like etterAustralia. Men pass på: I New Zealand hadde kvinner stemmerett, men ble ikke valgt. I Australia var stemmegivning begrenset til hvite menn og hvite kvinner. Stammer ble ekskludert fra stemmeseddelen.

Dette er grunnen til at kvinner i juni 1913 i Norge fikk stemmerett uhindret i det suverene parlamentet.

Spørsmålet oppstår da: Hva skjedde i Norge som gjorde dette landet til et foregangsland innen kvinnelig stemmerett? Stemmerettsbevegelsen eksisterte absolutt allerede, men andre steder, spesielt i USA og Storbritannia.

Dette er utvilsomt takket være litteraturen, med den mest kjente norske forfatteren, Hendrik Ibsen. På slutten av 1800-tallet ga han ut et skuespill. Et dukkehus. Historien går slik: Nora er den fornuftige og ydmyke kona til en alvorlig syk Helmer. For å kurere ham anbefalte legen en tur til Italia, langt unna det våte og kalde klimaet i Norge. Nora må finne pengene, så hun oppretter en svindel. Helmer ble rasende på det. For å forsvare seg sier Nora at hun handlet av kjærlighet. Helmer mener dette er en dum unnskyldning. Senere innser Nora at hun alltid har blitt behandlet som en dukke av mannen sin, og før det av faren, og hun bestemmer seg for å frigjøre seg.

Stykket ble ansett som skandaløst fordi det stilte spørsmål ved familieordenen, men det fungerte også som en katalysator for den feministiske saken. Norge og dets svenske, danske og finske naboer gikk et skritt lenger enn resten av Europa når det gjaldt kvinners plass i samfunnet og det offentlige liv.