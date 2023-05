For 18.000 euro legger de seg i to måneder for å drive romutforskning

Av 3000 kandidater er 12 valgt ut.

Legg deg ned i to måneder for å hjelpe romforskning: Frivillige samtykker i å bli i sengen under observasjon i Toulouse for å hjelpe til med å gjenskape null tyngdekraft og forbedre levekårene for astronauter.

«I begynnelsen ser vi uttynning dag for dag», smiler Mathieu, en av de tolv som er valgt ut til eksperimentet, som har vært godt etablert ved Médis Clinic, et helsedatterselskap til National Center for Space Studies, i fem uker. (CNES).

Disse frivillige, valgt ut fra 3000 kandidater, hadde sengen sin vippet i en vinkel på -6 grader i 60 dager. Rom.

«Vi har gått inn i fasen av romutforskning. Vi ønsker virkelig å dra til Månen og Mars, det er ikke lenger en fantasi, det innebærer langvarige flyreiser på to til tre år», forklarer AFP Audrey Berkoinen, National. Senter for vitenskapelig forskning (CNRS).

«Eksponering for mikrogravitasjon vil påvirke alle fysiologiske systemer (…) og forårsake endringer som vi prøver å forstå og forhindre», bemerker denne forskningsdirektøren, før han legger til: «For å forhindre dem har vi protokoller her som tester oppstrøms. , før tester dem i verdensrommet.»

Sykkelen og sentrifugen

Så alt er tilrettelagt for å la 12 innlagte personer bli i sengen: fra omsorgspersoner til forskere, nesten hundre mennesker er mobilisert til å følge dem under hele studien.

«Vi er i en veldig gunstig situasjon for å hvile i sengen, hver gang vi trenger noe, ring det medisinske personalet», forklarer Mathieu, en 39 år gammel gartner som ble overbevist av kjæresten om å prøve eventyret, og tjente 18 000 euro i tre måneder. Tilgjengelighet på stedet.

For å sammenligne utviklingen av organismen deres i henhold til deres fysiske trening, ble de frivillige delt inn i tre grupper: en syklet liggende i 30 minutter om dagen, en annen gjennomgikk ingen fysisk aktivitet, mens den tredje måtte tråkke. En menneskelig sentrifuge i bevegelse.

«Ideen er å se om den kunstige tyngdekraften skapt av sentrifugalen forbedrer effekten av fysisk trening på sykkelen,» bemerker Marie-Pierre Parel, leder av CNES og Space Clinic, som har bestilt studien. European Space Agency (ESA).

Hvis resultatene er overbevisende, kan denne kunstige tyngdekraften gjenskapes på langvarige oppdrag i rommet når de tekniske begrensningene er løst.

FIFA og Mario Kart

«Utfordringen er å holde mannskapet i form og i stand til å jobbe under de ekstra kjøretøyturene» der de kanskje må utføre flere fysiske oppgaver.

«Under reisen til Mars kan astronauter miste opptil 15 % av massen,» bemerker Audrey Perkoinen.

Deltakerne i eksperimentet byttet på, noen ganger på en sykkel designet for liggende, noen ganger på en sentrifuge, med omsorgspersoner som delte deres spesifikke hverdag og brast ut i latter.

«Jeg kjeder meg ikke, alle er veldig hyggelige,» sa Alejandro, en 26 år gammel spansk luftfartsingeniør som bor i Toulouse.

«Vi holder kontakten med andre rom. Vi organiserer videospillturneringer på Mario Kart eller FIFA», ler han mens han tråkker under oppsyn av en trener.

Ifølge dem vil opplevelsen ende med en tilbakevending til det normale livet i begynnelsen av juli, mens 12 frivillige vil underkaste seg de samme levekårene i 2024.

Ifølge arrangørene valgte sykehuset bare menn for å «begrense variabler» blant frivillige og potensielt oppnå «homogene» resultater.

Men resultatene av studien i Toulouse er ikke begrenset til romdomenet. – Kunnskap om en mer stillesittende livsstil er nyttig for alle å vite hvordan mangel på fysisk aktivitet fungerer, sier Marie-Pierre Parel, og refererer til eldre eller de som lider av sykdommer som osteoporose.