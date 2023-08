For 60 år siden ble Kreml og Det hvite hus knyttet sammen med en «rød telefon».

i dag, Hvis president Joe Biden ønsker å snakke med sin russiske kollega, Vladimir Putin, vil det bare ta noen få minutter. Noen få enkle samtaler gjennom en sikker kanal er nok. «Ingenting kan sammenlignes fordi vi i dag er i en tidsalder med mangfold av kommunikasjonsenheter«, mener Michael Legios på spørsmål om hvilke likheter man kan finne med den kalde krigen.

Direkte samtaler mellom statsoverhoder er blitt vanlig. Noen ganger blir de offentlig kunngjort, ettersom Frankrikes president Emmanuel Macron forsøkte å forhindre konfliktutbruddet ved å snakke med Vladimir Putin ved starten av krigen i Ukraina. Noen ganger, tvert imot, er de veldig fornuftige: ««Det er mange direkte samtaler mellom statsoverhoder som ikke er offentliggjort og offentliggjort.»Selv på bakgrunn av den ukrainske konflikten, som har alvorlig skadet russisk-amerikanske forhold.

«Jeg tror ikke de snakker med hverandre hver dag, jeg tror de snakker med hverandre oftere enn du tror. Det er ikke offentliggjort fordi jeg ikke tror president Biden har noen interesse av å vite at han kan ha normale samtaler med president Putin i en relativt jevn tone fordi det ikke er det offentlige bildet han ønsker å gi. Han ønsker å gi et veldig konkret, veldig konkret bilde av den russiske aggresjonen i Ukraina.«.

Vi snakker ikke om to presidenter som bruker en rød telefon hver gang de snakker eksternt, uansett hvor alvorlig samtalen er. Begrepet, rød telefon, har en symbolsk dimensjon. «Hver gang lederne i landene som er berørt av denne typen skatteutveksling, skal de ikke innbille seg at de bruker den. Faktisk bruker de det aldri, det er faktisk et slags symbol på engasjement«, analyserer Michel Liégeois.

Det er i denne aksepten at navnet «Red Phone» har blitt brukt ved andre anledninger gjennom historien, sist i 2018 for å etablere en kobling mellom lederne i Nord- og Sør-Korea.

«Det er spesifikt for en kriseperiode og diplomatiske møter var ikke regelmessige. For å ta eksempelet med Russland: før alle problemene knyttet til Ukraina, pleide vi å møtes med jevne mellomrom hver sjette måned gjennom toppmøter mellom Ukraina og Russland. Møtet fant sted mellom presidentene i USA og Vladimir Putin«, legger Tanguy de Wilde til.