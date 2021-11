For å beskytte skapere stenger YouTube “Jeg liker ikke”-telleren

YouTube ble slettet 10. november 2021 ” Jeg liker ikke ” Under videoene. Tiltaket, som ble testet i år, gjør det mulig å beskytte videografer, spesielt på mindre kanaler, mot trakasseringskampanjer eller målrettede angrep.

Trakasseringstester Sosiale nettverk kan ha mange forskjellige former. Et spesielt populært mål på YouTube er å organisere angrepsbølger ” Jeg liker ikke “ Mot kanal eller video.

Mindre kanaler er spesielt følsomme for denne typen propaganda, og de kan bli sterkt påvirket, og gir ofte negative likes/misliker-vurderinger et dårlig bilde av arbeidet deres før noen visning.

Den har siden 2019 tenkt å fjerne den lenge kjente YouTube-knappen om denne begivenheten ” Jeg liker ikke “, Eller, i det minste, mislikte tellere. I 2021 lanserte det sosiale nettverket flere testkampanjer. De var i ferd med å midlertidig undertrykke tellerne ” Jeg liker ikke “ Alle eller deler av videoene på plattformen.

Disse testene viser at mangelen på en teller som en del av en målrettet angrepskampanje ikke fraråder de fleste hatere fra å klikke på knappen. ” Jeg liker ikke “.

Slutten av telleren, men ikke slutten av knappen ” Jeg liker ikke “ !

Derfor bestemte YouTube seg for å beskytte og fjerne videografer ” Jeg liker ikke “ Videoer. Mål Gjelder 10. november 2021. Det betyr imidlertid ikke at knappen mangler ” Jeg liker ikke “.

Det er et alternativ for å indikere at nettbrukere ikke alltid liker innholdet. Men bare skaperne har tilgang til disken, og i videoene deres kan de rangere videoene som er mer behagelige enn andre.

Måling er gunstig. Men dette løser ikke problemet med målrettet trakassering på YouTube, for eksempel kan kommentaren alltid invadere utsiden.