For å få deg til å glemme bZ4x?

Hvis du ikke forstår noe om Toyota-terminologi, ikke bekymre deg: du måtte våkne tidlig for å gjette det FT står for Toyota Future…Silhuetten til denne FT-3e er imidlertid ganske kjent, fordi den ikke er så langt unna bZ4x, merkets første masseproduserte 100 % elektriske modell. Knapt markedsført, er den japanske crossoveren allerede i det varme setet? Dette er imidlertid tydeligvis ikke budskapet fra Toyota Det nye konseptet som ble avduket under Japan Mobility Show 2023 (tidligere Tokyo Motor Show) har alt fra den ansiktsløftede bZ4x.

LED-staver foran og bak bidrar til å forbedre silhuetten til Toyota FT-3e-konseptet. © Christophe Kongreja

Den mer enkle designen bruker imidlertid de samme kodene, med avviste hjul i alle fire hjørner og en veldig skråstilt bakrute. Virkelig nyhet kommer fra LED-barer foran og bak er veldig nyttige for å forbedre linjenspesielt Skjermer i dørene. I tillegg til å fremheve kjøretøyets karosseriegenskaper, videresender den informasjon når personen som holder nøkkelen nærmer seg kjøretøyet, for eksempel batterinivå, interiørtemperatur eller til og med luftkvaliteten i kupeen. Vi kan diskutere hvor nyttig denne skjermen er når mesteparten av denne informasjonen kan nås gjennom smarttelefonappen sammen med bilen, men ideen er interessant og det er ikke umulig å finne disse eksterne skjermene i en fremtidig produksjonsmodell.

Displayene i dørene til Toyota FT-3e kan vise batteriladestatusen. © Toyota

Ingen teknisk informasjon og forenklet interiørdesign

Akkurat nå, Det er ingen teknisk informasjon Dette har ikke Toyota kunngjort, som også beviser at FT-3e er en enkel stilistisk studie som foregriper hvordan produsentens neste elbiler vil se ut, og som også avslører interiøret i konseptet. Litt lik kroppen til Tesla Cybertruck, de indre overflatene bruker polygoner som gir helheten Et inntrykk av enkelhet og flyt.

Toyota FT-3e sitt interiør er enkelt, men fullt av skjermer. © Toyota

Det mest slående elementet er tilstedeværelsen Mange skjermer : Det er allerede en stor horisontal form for multimedia, en for instrumentgruppen, to vertikale på hver side av rattet, to ved bunnen av frontrutestolpene som kameraoppheng for utvendige speil, innvendig speil er også sannsynligvis koblet til et kamera, og til slutt den svarte stripen som går langs toppen av dashbordet viser informasjonen akkurat, og den har til og med et hull bak rattet som indikerer et vertikalt klistremerke på frontruten!

Produksjonen Toyota FT-3e kan dele sitt tekniske grunnlag med produksjonsversjonen av FT-Se sportskonsept. © Toyota

Nå gjenstår det å se hva som blir spart til produksjonsstadiet, for ingen av løsningene som finnes i konseptets interiørdesign virker så virkelighetsfjerne at vi ikke kan se den igjen i serie om noen år. Når det gjelder plattformen som brukes, vil den avgjøre om det kjøpbare kjøretøyet som er et resultat av FT-3e ganske enkelt vil være en betydelig utvikling av bZ4x, eller om det vil være reelle tekniske forbedringer som til slutt vil tillate Toyota å bli en seriøs aktør i dette felt. Elektrisitetsmarkedet. Det er ikke umulig at interiøret også blir delt med sportsbilkonseptet FT-Se!