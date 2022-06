«For å skjule noe for deg, her snakker jeg til deg fra treningsstudioet»: Surrealistisk intervju mellom Putin og Macron for å unngå krig i Ukraina

«For å skjule noe for deg, ville jeg spille ishockey (..) der, jeg snakker med deg fra treningsstudioet,» svarte Vladimir Putin til Emmanuel Macron, som holdt et toppmøte med Joe Biden: Det er en surrealistisk telefon. ringe fire dager før starten av den russiske offensiven i Ukraina.

Den ni minutter lange dialogen, opprinnelig fengende, står i sentrum for dokumentaren «A President, Europe and War», signert Guy Lacaze, som forteller og kringkaster den diplomatiske bakgrunnen de siste seks månedene i Elysee. Torsdag kveld Frankrike 2.

Om morgenen søndag 20. februar står kameraet på telefonen til Emmanuel, ambassadens rådgiver for presidenten, omgitt av tre samarbeidspartnere på kontoret hans i rue de l’Elysée.

Den franske presidenten, som besøkte Moskva og Que for noen dager siden, var den siste som meklet i et forsøk på å forhindre krig.

Fire medlemmer av Elysees ambassade følger opp telefonsamtalene til «sjefen» deres med Kreml-mesteren eksternt.

Emmanuel Macron ser ut til å være fast, aggressiv, noe avslappet og skjør. Vladimir Putin ga ikke opp, irritert. «Hør nøye på hva jeg sier», sier han til henne. Det er aldri langt bak visse russiske uttrykk som sivilisasjon, paradoks, kynisme.

Den franske presidenten starter samtalen med å si: «Jeg vil at du først skal lese for meg om situasjonen. Kanskje, som vi begge gjør, fortell meg hva hensikten din er.»

«Hva kan jeg si? Du ser hva som skjer,» svarte Vladimir Putin og refererte til Minsk-avtalene, som skal bringe fred til det østlige Ukraina, hvor pro-russiske separatister står i spissen. 2014. Han anklaget Volodymyr Zhelensky for å ha sagt at han ønsket å skaffe seg atomvåpen. «Nei, ingenting», kommenterte Emmanuel Phone.

«Vi bryr oss ikke!»

«Faktisk gjorde vår kjære kollega, Mr. Zelensky, ingenting (for å bruke dem). Han lyver for deg,» angriper han, ifølge oversettelsen av dokumentaren om den ukrainske presidenten.

Kremlmesteren anklager sin franske allierte for å ville «revurdere traktatene» og ber om at fredsforslagene fra separatistene tas i betraktning.

Emmanuel Macron protesterer mot sin talers protest: «Jeg vet ikke hvor advokaten din lærte loven. Jeg ser på tekstene og prøver å bruke dem!», sier han.

Vladimir Putin kom tilbake til anklagen og beklaget at separatistene ikke lyttet. – Vi er ikke bekymret for separatistforslagene, sa den franske presidenten og la til at de ikke var inkludert i avtalen.

Men leieboeren til Elise stiller også opp som formidler. Han foreslår et møte mellom alle parter. «Jeg vil be om dette fra Zhelensky umiddelbart,» insisterer han.

«Situasjonen i kontaktlinjen er veldig spent. I går ringte jeg faktisk stille til Zhelenskij. Jeg skal fortelle ham igjen, roe ned alle, holde kjeft på sosiale nettverk, roe ned de ukrainske væpnede styrkene,» lover han.

Han oppfordrer sin fiende til å gjøre dette med russiske styrker på grensen til Ukraina. «Ikke gi etter for noen provokasjoner i de kommende timene og dagene», advarer han.

«Vi tar kontakt»

Emmanuel Macron nådde til slutt målet med appellen sin og overtalte Vladimir Putin til å akseptere et møte med amerikanske Joe Biden i Genève.

Vladimir Putin er ikke så begeistret og mindre om ideen om å sette en dato. «Fremfor alt må vi forberede oss til dette møtet,» insisterer han. Emmanuel Macron snapper en «politisk avtale» fra ham.

I prosessen vil Elysee kunngjøre det kommende Biden-Putin-toppmøtet, som ikke vil skje.

«Vi er i kontakt i sanntid. Hvis noe, ring meg,» glir Manuel Macron til slutt fra ham. «Takk, president», avslutter Putin på fransk.

Etter fire dager vil rapporten være bitter. «Vi overbeviste ham ikke, han okkuperte Ukraina», sa Emmanuel Macron, foran kameraet til Guy Lacchi, ikke lakkert.

«(…) Håp, intellektuell diskusjon, jeg trodde jeg kunne finne en vei med Putin», 16. juni henter Volodymyr Zhelensky, som besøkte ham, ham med tog.

Han sier en «irreversibel» handling har blitt utført «på et moralsk nivå», spesielt med overgrepene begått av det russiske militæret. «Så snakket jeg veldig lite med ham» …