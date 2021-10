For å ta Verstappen-målet vil Hamilton starte bak ham

Max Verstappen Den 22. runden av Formel 1-VM begynner søndag 18. fra polarposisjonen i USA GB. På Austin-kretsen nådde den nederlandske føreren av Red Bull-teamet beste tid på 1: 32.910, og krysset dermed 209 tusen-grensen. Lewis Hamilton, Hans nærmeste følger.

Dette er sesongens niende stang for Verstappen mot 3 løp til Hamilton.

Tredjeplassen gikk i denne kvalifiseringsrunden Sergio Perez (Red Bull) Foran Voltaire Potass (Mercedes). Sistnevnte vil bli bøtelagt 5 steder på søndagsetappen etter at maskinen er skiftet. Så Charles Leklerk starter fra 4. plass foran Ferrari-lagkameraten Carlos Sine.

Etter friksjon under fri trening på fredag, lover søndagens kamp mellom Hamilton og Verstappen å bli het. Når det kun er 5 GP, skiller kun 6 poeng de to til fordel for nederlenderen.

Se USAs fastlege direkte søndag kveld fra klokken 20.35.

