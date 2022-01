For å takle PS5-mangelen starter Sony produksjonen av PS4 på nytt

Det er en løsning som alle andre, men det vil ikke hjelpe spillere med å få tak i en kopi av neste generasjons konsoll, som fortsatt er vanskelig å finne på markedet.

1 million nye PS4-er i år

I følge informasjon innhentet av Bloomberg, Sony ville avslutte produksjonen av PlayStation 4 innen utgangen av året. Men samlebåndene vil fortsette å operere i 2022, etter en avgjørelse i siste øyeblikk.

“Strategien ville tillate produksjon rundt en million PS4-enheter i år for å kompensere noe av presset på PS5-produksjonen, et tall som skal justeres basert på etterspørselen“Forklarer en person som er kjent med saken. “Den gamle konsollen bruker mindre avanserte brikker, er enklere å produsere og tilbyr et rimelig alternativ til PS5.“, sier Bloomberg.

Siden lanseringen i 2013 har Sony solgt mer enn 116 millioner PlayStation 4. Konsollen alene står for en betydelig del av inntektene for Sonys spillavdeling, spesielt gjennom abonnementer (blant annet PS Plus) og spillsalg.

Vi forstår bedre hvorfor de forestilte titlene for PlayStation 5, slik som de svært etterlengtede Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, eller en reprise av God of War Ragnarok, vil du også få en PS4-versjon.