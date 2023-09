For å unngå å bruke for mye penger, er det på tide å faktisk tenke på å kjøpe julegaver: her er de beste tidene å gjøre forretninger på

Julen er mindre enn tre måneder unna. Og Saint Nicholas Day nærmer seg! For noen er det fortsatt for tidlig å tenke på fester, julepynt og festmåltider, men når det kommer til gaveutdeling til attraktive priser, er det faktisk på tide å tenke seg om. Rådene gjelder også hele året. Noen mennesker gjør faktisk dette i løpet av januarsalg og ryddesalg i noen leke- eller husholdningsbutikker for å kjøpe gaver som vil bli gitt et år senere.

Vær forsiktig, Black Friday-tilbud er ikke alltid så interessante Men tilsynelatende er det veldig sjelden de tenker på det, og la oss si at de fortsatt har penger å bruke etter en veldig dyr periode. Så sommersalg virker allerede som et bedre tidspunkt å begynne å finne noen kampanjer du ikke bør gå glipp av, eller noen sjeldne perler. Men for å komme til kjernen av saken vil dette skje fra oktober og utover. I følge Test-Achats-nettstedet begynner prisene på hvitevarer, smarttelefoner, datamaskiner, nettbrett og til og med spillkonsoller å falle i begynnelsen av oktober, selv før Black Friday-kampanjer, som fortsatt er referansetiden for disse spesifikke kjøpene. Vi tenker også på Cyber ​​​​Monday, tre dager senere, som lar deg gjøre forretninger. Når det gjelder spill, ser det ut til at tiden allerede er inne. Saint-Nicolas-kataloger er ennå ikke utgitt, men Dreamland tilbyr for tiden kampanjer på opptil 20 % på et bredt spekter av produkter. Falske kampanjer: Husk denne datoen, som kan bety slutten på svindel i butikkene våre Men det du bør være forsiktig med i en tid som dette er falske kampanjer. Hvert år øker mange merker frivillig prisene sine noen dager før Black Friday eller salg og reduserer dem, ganske enkelt tilbake til grunnprisen. Hvert år advarer Test-Achats mot denne praksisen, som har vært bedre regulert siden 2022. En test utført av Forbrukerforeningen i 2020 viste at kun 64 % av kampanjene var reelle kampanjer. Ulemper med Cyber ​​​​Monday: En ball av falske kampanjer