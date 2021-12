For å unngå mangel, bruker Quebec strategiske reserver av lønnesirup.

Hvis vi vet at denne kanadiske provinsen produserer mer enn 70 % av verdens lønnesirup, er det bekymringsfullt. Men pannekakeelskere er sikre: i år vil imidlertid det blonde gullet fra Quebec fortsette å flyte. For å unngå mangel har Quebec besluttet å utvinne nesten 22 millioner tonn lønnesirup fra sine strategiske reserver. Dette er nok til å fylle beholdningen, men den dyrebare reserven er halvert.

Men hva er historien om dette reservatet? For å forstå fullt ut, er lønnesirupprodusenter i Quebec forent i et slags kartellsystem (sammenlignet med OPEC) som kontrollerer engrospriser og produksjon. Dette systemet har en reserve Spar overskudd, stabiliser råvareprisene og eliminer potensiell mangel. Lønnesirup som skal konserveres, låses i fat og lagres deretter i et stort lager sørvest for Quebec City.

Hva med de neste årene?

I år har Reserve gjort jobben sin godt: pannekakene våre skal alltid ha lønnesirup. Men spørsmålet er: hva med de neste årene? Global eksport har steget med 20 % siden epidemiens begynnelse, mens lønnesirupproduksjonen ikke er garantert å følge etter, da den varierer fra år til år på grunn av været.

Husk at lønnesirup faktisk høstes og deretter kokes i lønnejuice. Denne juicen gjenvinnes bare om våren under visse forhold: det er nødvendig Temperaturen er over null om dagen, men under null om natten. Derfor ble disse vilkårene oppfylt i en kort periode da varmen var høy i fjor. Det er nok å redusere produksjonen i et helt år …

Så er det fare for underskudd neste år? For produsenter i Quebec er dette uten tvil. Kartellsystemet deres vil gjenkjenne syv millioner ekstra lønnerør. Så det vil fortsatt være syv millioner små lønnsaftrør for å høste den dyrebare søte væsken.