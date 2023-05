For å unngå verdens kollaps foreslår Antoine Bueno en grønn vekst som «krever en revolusjon»

«Når folk ser tittelen på boken min, puster de lettet ut: «Ugh, vi er frelst!» men boken min er ikke noe betryggende» opprørere Antoine Vel det fortsetter: «Det er det til en viss grad, men uten å utelukke løsninger. Teknoløsningisme vil ikke være nok, men det har sin rolle. For landbruket er løsningen å gå over til agroøkologi, som er mye mindre intensiv i vann og kjemiske tilførsler. To problemer dukker opp: ytelse og lønnskostnad som kan løses med teknologisk støtte: roboter, AI, OMG”.

Ifølge Antonio Bueno, diplomat fra Graduate School of Economic and Commercial Sciences (ESSEC), ved Institute of Political Studies i Paris, jegDet er ikke et spørsmål om vekst eller nedgang, men om bærekraftig vekst. – Kollapsologene sier at kollapsen er uunngåelig, mens transhumanistene sier det motsatte med en diskurs som at markedet og teknologien vil få oss ut av alle blindgatene. Jeg, som andre, Jeg er midt i vadestedet med «kollaps er mulig, ikke uunngåelig» og denne kategorien er delt inn i to grupper: de som er på vei ned og de som er gunstige for den bærekraftige veksten som jeg er en del av.

Ifølge forfatteren er degrowth, det vil si å produsere færre varer og tjenester hvert år, en svindel: ingen vil ha det, ingen land vil ha det, og hvis det skal være en avvekstbevegelse, må det være i global skala . . Da ville det være nødvendig å etablere et diktatur som ville føre til generalisert utarming. Vi befinner oss i et revolusjonært scenario av typen Sovjetunionen, uten produktivistisk vekst.