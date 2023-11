For å være sunn trenger en skog store planteetere

Dette vil også interessere deg [EN VIDÉO] Alliansen for dyreliv og skog

Det har for tiden vist seg at tilstedeværelsen av store planteetere er avgjørende for god helse til en skog. Lunds universitet, Sverige, gjennomført en global studie på virkningen av store vegetariske pattedyr på skogvegetasjonen. Hjort, bison eller til og med elefanter, store planteetere er dyr som veier minst 45 kilo.

Skogens helse avhenger av mangfoldet av arter, ikke antall trær

I motsetning til det mange tror, ​​er ikke nødvendigvis de tetteste skogene de som er i best forfatning: skogens helse måles hovedsakelig av heterogeniteten til planteartene som finnes. Store planteetere reduserer antall trær i en skog gjennom sine kostholdsvalg, men øker artsmangfoldet. Og dette har en ekstremt gunstig konsekvens: Luftigere og mer mangfoldige skoger er mindre utsatt for branner.

Som studien sier, » «Dette aspektet har blitt neglisjert til nå i skogforvaltningen.», selv om det er en viktig funksjon av naturen. I tillegg lagrer friske trær mer karbondioksid, noe som begrenser global oppvarming. » Derfor må å redusere global oppvarming innebære å bevare og gjenopprette skoger ved å gjenoppbygge dem. konkluderer forfatterne.