«For AI må vi gå fra frykt til begjær» (Sébastien Missoffe, daglig leder for Google Frankrike)

LA TRIBUNE SUNDAY – OpenAI lanserte versjon 4 av ChatGPT i mars i fjor, for et år siden. Er Gemini Googles svar på AI tilgjengelig for allmennheten?

Sebastien Mizzoff – Fremfor alt er det en vitenskapelig revolusjon som åpner for nye muligheter. Gemini er unik i sin datakraft. Dette er første gang vi har utviklet en modell som forstår bilde, kode, tekst, video og lyd på en integrert måte. Infrastrukturen som muliggjorde designen – spesielt den nye generasjonen brikker som utvikles – vil tillate oss å fremme kunstig intelligens-modeller. Vi testet Gemini i matematikk, fysikk, historie, juss og medisin: den ga bedre resultater enn 30 av de 32 beste tilgjengelige resultatene. Takket være de tre versjonene, tilbyr den enestående fleksibilitet.

Spesielt nano, tilgjengelig i smarttelefoner?

Ja, fordi det er tilgjengelig for et stort antall brukere, inkludert VSEer og SMBer, med betydelige kostnadsreduksjoner, spesielt når det gjelder energi, ved å unngå bruk av datasentre.

Vil naturen til Googles søkemotor utvikle seg med kreativ AI?

AI er allerede kjernen i produktene våre. Med Google Foto kan du redigere et bilde på sekunder. Med Google Maps går vi raskere. I Google Lens kan du identifisere et objekt. Alt dette er drevet av kunstig intelligens. Vi begynte å bruke generativ AI med Bard, som ble lansert for noen måneder siden. Gemini vil tillate oss å få raske og nøyaktige svar på søkemotoren. Alternativt ved å gå fra tekst til bilde eller fra tekst til video. 15 % av søkene gjort på Google hver dag har aldri blitt gjort før. Vi må hele tiden tilpasse oss.

Er problemet hovedsakelig BtoB-relatert? Er det en krig mellom programvare- og skyselskaper?

Google er fortsatt utfordrende i skymarkedet. Sistnevnte er i full utvikling, med flere amerikanske og europeiske aktører. Jeg tror dette er et nøkkeløyeblikk med teknologisk forstyrrelse som favoriserer fremveksten av nye modeller og nye selskaper. For eksempel leverer Mistral AI disse modellene gjennom skytilbudet vårt og bruker infrastrukturen vår på en ikke-eksklusiv basis. Med Google Cloud kan Gemini hjelpe bedrifter på flere områder: En håndverker vil spare tid på å administrere tilbud ved å kategorisere forespørsler, analysere tekniske data og anbefale svar. Dette resulterer i en enorm produktivitet.

Gemini, ditt kreative intelligensverktøy, er tilgjengelig på engelsk i 170 land. Når blir det i Europa?

Gitt det jevne tempoet i endringene i ytelsene, må vi bevege oss veldig raskt. Men vi må vurdere regelverk og ansvarsspørsmål. Et av de første temaene vi jobbet med for å vurdere de potensielle risikoene ved kreativ AI var feilinformasjon. Fra det øyeblikket vi lager bilder, kan problemet med feilinformasjon oppstå. Vi ga noen måneder til for å få konteksten til filmen. Hvis du ser et bilde av krigen i Ukraina, kan du klikke på det og du vil bli varslet når det først dukket opp på Internett. Vi vil sørge for at vi kan gjøre så mye strengt arbeid som mulig på alle språk. Engelsk var raskere.

AI vekker mange frykt, spesielt i forhold til sysselsetting. Er de rettferdige?

Min tro er at dette skaper mange arbeidsplasser samtidig som det øker produktiviteten på mange områder. Et eksempel fra kunstig intelligens-løsningene vi jobber med: flomvarslingsverktøyet vårt. For at dette skal fungere trenger vi «data scientists» for å finne og bygge databaser som finnes rundt om i verden. Deretter trengs dataingeniører for å jobbe med å innta disse dataene. Endelig forstår «dataanalytikere» resultatene. Etterspørselen er stor allerede i dag. På slutten av 1970-tallet forsvant behovet for maskinskrivere, men produktivitetsgevinster førte til andre yrker. Hvis tiden for sitering reduseres fra førtifem til femten minutter, vil ikke dette endre håndverkerne, men det vil tillate dem å forbedre og diversifisere.

Kan disse produktivitetsgevinstene eliminere arbeidsplasser?

Kunstig intelligens bør ikke settes opp mot mennesker. Denne produksjonen vil ikke påvirke sysselsettingen. Vi må kollektivt skifte fra frykt til begjær. Blokkering av innovasjoner presser andre aktører til å implementere dem. For sytten år siden ble jeg med i Google i de tidlige dagene av Internett. Denne tredje store revolusjonen er den største i vår levetid. Et eksempel er AlphaFold-prosjektet. Dette har gjort det mulig å nøyaktig forutsi 3D-strukturen til mer enn 200 millioner proteiner, inkludert de som er involvert i sjeldne sykdommer. Nesten en million forskere har allerede brukt det.

Hva gjør Google når det gjelder opplæring?

Disse vekstene skal ikke føre til brudd. I Frankrike var et visst antall mennesker på sidelinjen av den digitale revolusjonen. Trenerne våre reiser over hele landet for å bygge bro over dette gapet. På ti år har vi støttet mer enn 800 000 mennesker, varslet foreldre om tiden barna deres bruker på skjermer og hjulpet arbeidssøkere, VSEer og SMBer. Vi besøkte små og mellomstore bedrifter for å øke bevisstheten om AI og gi konkrete verktøy for å hjelpe dem med ulike problemer som cybersikkerhet.