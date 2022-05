Før den siste dagen var Liverpool tilbake ved rattet i byen

Begge rivalene skal spille hjemme i disse 90 minuttene, ellers blir det litt mer avgjørende.

Liverpool, som driver Wolverhampton, og deres tidligere kaptein Steven Gerrard, som skal reise til Etihad City, forventer nå et stort løft fra Aston Villa-manageren.

Presset til tolv poeng fra Citizens, på slutten av 2021, ga J ஜூrgen Klopps menn aldri opp, og styrken til denne karakteren dukket opp igjen på St-Mary’s Stadium i uavgjort (2-2) av City mot West Ham den Søndag.

Etter FA-cupfinalen mot Chelsea (0-0, 6-5 ab. Tape) på lørdag, måtte Mohamed Salah som en forholdsregel forlate Virgil van Dijk, på grunn av muskeladvarsler, og erstatte de ni innehaverne som prøvde Globe-spillet.

Allison i bur og Ibrahim Conade i forsvar startet på Wembley og midtbanen skapt av Harvey Elliott, James Milner og Curtis Jones var veldig eksperimentell.

Men elleve dager før en Champions League-finale, mot Southampton, som har vunnet 1 av sine siste 11 kamper, er det nok.

Minamino uten feiring

Med mye å unnskylde, åpnet Saints scoringen for sesongens siste kamp på hjemmebane, før de åpnet scoringen i det 13. minutt med et suverent solotrekk av Nathan Redmond, før de ble overført til venstre akse. Komplett med et litt avvist skudd av Milner på motsatt sidenett (1-0).

Da Whistle hentet ballen tilbake var det et mål som fikk Klopp ut av hodet på grunn av en stor feil av Diego Jotta, og fremfor alt nådde det ikke fast til City fra de røde.

Men denne virtuelle kroningsseremonien varte bare i 14 minutter, slik at Liverpool-maskinen kunne snakke om dens kollektive kvalitet.

I god orden fant Jones Jotta ved inngangen til boksen, men han tok ballen for å plassere i takvinduet fra hjørnet på 5.50 og portugiseren satte til side Takumi Minamino på høyden. Jeg er.

Målet, som japanerne lånte fra Saints i andre halvdel av forrige sesong, ble ikke feiret, til tross for viktigheten i tittelkampen.

I andre omgang satte Joel Mattip de røde i ledelsen (1-2, 67.) med en refleks heading etter en defensiv avledning på et nærliggende innlegg fra et hjørne og presset deres fire-wicket trekk.

I tillegg til tittelkampen, spilles sisteplassen i Champions League på den 38. dagen mellom Tottenham og Arsenal, samt den siste elimineringsplassen for øyeblikket på Everton, Leeds og Burnley.