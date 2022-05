For eller imot overgangen til all USB-C hos Apple?

Selv om Lightning var en velkommen forandring fra en tid da iPhones fortsatt brukte en tykk 30-pinners kontakt, har den ikke blitt særlig eldre. Apples port er den siste som er proprietær i smarttelefoner, med alle Android-telefoner som går over til USB-C. Lightning er også til stede på iPad-en, Apples «Magic»-tilbehør (tastatur, mus, styreflate) og AirPods.

Lynet ble introdusert med iPhone 5 og vil feire 10-årsjubileum i september. Hvis den nå overskrides (overføringstidene på iPhone er fryktelig lange), forstår vi at Apple insisterer på å beholde sin proprietære port. Dette sikrer en stabil pengeinntekt takket være mfi-lisens og salg av tilbehør som ladekabler.

Imidlertid strammer løkken seg rundt denne singulariteten. I fjor avduket EU-kommisjonen et forslag om å innføre USB-C på iPhone. Det er ikke bare å irritere Apple: Brussel anslår at loven deres kan eliminere nærmere 1000 tonn e-avfall hvert år, samtidig som de sparer 250 millioner euro i året for forbrukere som blir tvunget til å kjøpe ekstra ladere.

Ifølge ryktene skulle Apple ha planlagt å gi opp Lynet i 2023 for iPhone 15. En endring som ikke er umulig, fordi DIY-ere allerede har klart å integrere en USB-C-port på en iPhone X. Ellers kan det også være at Apple finner en løsning ved å markedsføre en iPhone som kun lader trådløst, men treghetsproblemene ville ikke blitt løst.

På den ene siden må vi innrømme at det å kunne lade Mac, AirPods, iPhone og AirPods med en enkelt kabel er en drøm. På den annen side representerer forlatelsen av Lightning for noen en smertefull overgang til et nytt økosystem: nye kabler, nye adaptere, etc.

