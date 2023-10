«For en epoke!» En liten bekymring under opptredenen til Pascal Obispo: «Hvem kommer til å få sparken?» | TV

15. september ga Pascal Obispo ut et nytt album kalt «Le Beau qui pleut». Sangeren skal også legge ut på en jubileumsturné med tittelen «30 Years of Victory» som vil reise over Frankrike og Belgia. Denne lørdagen 30. september arrangeres «Quelle époque!» av Léa Salamé på France 2. Artisten gikk med på å snakke om de musikalske budskapene sine i showet. Hans identitetstitler.