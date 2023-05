«For en full tank er det galskap.»

Denne langhelgen var det et problem med pumpen til Q8 som ligger i rue de Herve. Siden den gang har det sirkulert informasjon på sosiale nettverk, for å advare så mange brukere som mulig.

«På mandag dro mannen min til jobben,» sier den unge kvinnen foran RTL Info-mikrofonen. «Før han dro dit, bestemte han seg for å fylle bensin ved Prisox-pumpen. Så gjorde han det daglige arbeidet sitt. Så bilen sto stille på parkeringsplassen i litt over 8 timer.»

«Da han kom tilbake til bilen sin, la han merke til at han hadde mistet kreftene», fortsetter hun. «Han prøvde på en eller annen måte å komme seg hjem uten at bilen akselererte. Da vi var der, åpnet vi panseret fordi motoren laget en morsom lyd.»

«lukket»

I tilfelle en katastrofe, bestemmer Wendy seg for å ringe svigerfamilien for å låne bilen deres for å få hjelp i tilfelle havari. «Neste dag gikk mannen min forbi pumpen og så at den var av og noen vasket pumpen,» sa Wendy. Han stoppet for å spørre hva som foregikk og problemet ble forklart for ham.

Umiddelbart ringte paret Q8. «De gjenkjente problemet på egen hånd og sendte oss en e-post for å bekrefte det, for å få en følelse av katastrofen,» forklarer hun. «Så fortalte de oss at de ville komme tilbake til oss så snart som mulig.»