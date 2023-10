«For en kjekk gutt»: Albert av Monacos sønn avslører sjelden seg selv

En fremtid mellom Monaco og New York

20-åringen låner ut sine modelleringskoteletter til en glatt fotografering verdig luksushus og avslørt onsdag 25. oktober. Han brukte dette intervjuet til å uttrykke tillit som aldri før. Alexandre Coste Grimaldi snakket spesifikt om hans fremtid og hans fredelige forhold til faren. Hans planer for fremtiden? «Jeg vil fullføre studiene mine, jobbe med veldedige organisasjoner og prøve å påvirke folk som er mindre privilegerte enn meg. Jeg vil prøve å jobbe med Monaco og faren min.»Han uttrykte håp.

Stephanie de Monacos datter presenterer kjæresten etter et år med mystikk: «365 dager med kjærlighet»

Hun avslørte også at hun er i et forhold, som planlegger å flytte fra London til New York i januar. «Det går bra. Vi møttes i Monaco. Jeg skal til New York og hun skal allerede til New York.», falt mens mysteriet ble holdt. Lidenskapelig opptatt av mote sa Alexandre at hun ble inspirert av Pharrell Williams og Jaden Smith. Denne medieeksponeringen klarte ikke å provosere frem reaksjoner på sosiale nettverk. «For en kjekk gutt», «Bra for ham, han burde ikke skjules lenger» Eller «fantastisk», Les på Instagram.