For første gang ble krystaller festet

Et internasjonalt team av forskere har rapportert at krystallene har blitt vellykket kombinert to ganger. Et vendepunkt som åpner nye veier for utvikling av kvantedatamaskiner.

Bruke kvantemekanikk for å gjøre det umulige mulig

Mulighet for konstruksjon a Permanent operativ maskin, Kontinuerlig drift uten ekstern energitilførsel er en populærvitenskapelig hypotese. For å gjøre det umulige mulig, vender forskerne tilbake til en merkelig verden KvantedynamikkLover som regulerer uendelige mindreårige.

Den merkelige fasen av materien, den Termkrystaller Først teoretisert av 2012 Nobelprisvinneren Frank Wilzek. Disse ble først anskaffet i laboratoriet i 2016, og har nylig kunnet gjøre det Utviklet ved romtemperatur.

Atomer organiserer sine normale motstykker (som kvarts eller diamant) i en fast tredimensjonal fase, mens krystallformer bare gjentar seg i rommet, og posisjonen til disse partiklene svinger fra tid til annen i krystallen, så strukturen gjentar seg i begge deler. . Sted og tid. Dette resulterer i permanent bevegelse.

En del av arbeidet er beskrevet i journalen NaturkommunikasjonBritiske, russiske og finske forskere har lykkes med å kombinere to midlertidige krystaller for første gang. Voksne », Danner et enkelt makroskopisk system med to trinn.

To-trinns makroskopisk system

Forskjellig i rom ble det dermed dannet to tidskrystaller Kondensatorer Bose-Einstein. Gruppene av disse partiklene virker som et atom ved svært lave temperaturer, slik at de merkelige kvanteeffektene er synlige på makronivå.

I dette tilfellet avkjølte forskerne helium-3 (en sjelden isotop av helium uten nøytroner) til -273,15 grader Celsius eller ti grader over absolutt null. Ved denne temperaturen danner helium-3 en supervæske, dvs. en væske hvis viskositet er null. De to krystallene ble brakt sammen slik at de kunne samhandle.

To-nivåsystemet utgjør det grunnleggende elementet i en KvantedatamaskinForfatterne av studien håper at dette nye verket vil muliggjøre bruken av disse merkelige krystallene KvantebiterEller slutter.