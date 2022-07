For første gang i Europa kommer det klassiske rollespillet «Live a Live» til Nintendo Switch

For første gang i Europa vil spillere kunne oppdage «Live a Live» takket være en HD-2D-utgivelse på Nintendo Switch.

«Live a Live» er et klassisk rollespill. Dette spillet for Super Famicom-konsollen, som opprinnelig ble utgitt eksklusivt i Japan, består av mange forskjellige kapitler, alle satt i en annen epoke og med en spesiell historie, helter, miljøer og spillmekanikk. Hvis europeiske spillere ikke hadde hatt rett til å nyte opplevelsen, kommer Square Enix sin RPG i 2022 for første gang i Europa.

Den vil være på Nintendo Switch med en HD-2D-versjon, i stil med Triangle Strategy eller Octopath Traveler. I «Live a live» er det opp til deg å tilpasse eventyret ditt ved å bestemme rekkefølgen på kapitlene: start reisen i de fjerne delene av det ville vesten som en overløper forfulgt av dusørjegere, eller midt i det føydale japanske Edo periode som en ninja på en oppdragshemmelighet… Du velger! Det turbaserte kampsystemet er også forskjellig mellom kapitlene, siden hver karakter tilbyr en rekke forskjellige evner, som kan påvirke spillingen mens du går gjennom spillets områder.

Spillet er en produksjon av den opprinnelige skaperen, Takashi Tokita (som jobbet på Chrono Trigger og Final Fantasy IV). Spillet vil inneholde remastret musikk overvåket av Yoko Shimomura (også kjent for sitt arbeid med Final Fantasy XV og Kingdom Hearts-serien).

«Live a Live» har premiere fredag ​​22. juli 2022 på Nintendo Switch.