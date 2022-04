For første gang i favorittbutikkene dine kommer «Premium Menu»

Et initiativ lansert, spesielt av Test Achats, vil gi svar angående bærekraften til produktene du kjøper i butikken din.

I hvilken grad gjør supermarkeder det mulig for oss å spise bærekraftig? Dette er et spørsmål som mange forbrukere stiller og som i dag er umulig å svare objektivt på. Men det vil være mulig snart. Faktisk vil en ny sammenlignende studie utført av Questionmark Foundation med støtte fra Rikolto og Test Achats, og i samarbeid med BOS+, IEW, Ecoconso, FoodWIN og Bond Beter Leefmilieu, forsøke å svare på dette spørsmålet.







Helt konkret vil ulike organisasjoner være nære interessert i Colruyt, Delhaize, Carrefour, Aldi og Lidl. Den skal undersøke i hvilken grad disse merkene søker å redusere salget av animalske proteiner, velge landbruksprodukter som respekterer naturen og bekjempe avskoging og matsvinn. Resultatene vil bli offentliggjort i november.

«Premiumlisten» vil da bli identifisert: «Den vil gi en oversikt over i hvilken grad supermarkeder allerede spiller en rolle i dag. Dessuten vil studien også gi konkrete anbefalinger som supermarkeder og beslutningstakere kan bruke for å forbedre dem,» forklarte Julie Freer, talskvinne for Test Achats. .