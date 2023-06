For første gang overførte menneskeheten elektrisitet fra verdensrommet

For første gang klarte forskere å overføre elektrisitet fra solcellepaneler i verdensrommet til jorden. Et scoop som ennå ikke er særlig overbevisende, men som allerede åpner for en hel rekke muligheter.

I teorien er plass det beste stedet å sette solcellepaneler. I fravær av skyer, dag-natt-syklus og lysbrytning er lysdekning optimal. Men en stor bekymring gjenstår: transport av elektrisiteten som produseres på denne måten til planeten Jorden. En bragd som til nå har vært umulig.

Men det endret seg bare. Et team ved California Tech University har nettopp oppnådd det usannsynlige, transformere elektrisitet samlet i verdensrommet til mikrobølger som kan gjenvinnes og omformes når de er tilbake på jorden. Dessverre er ytelsen fortsatt ganske lav, men den er gjenstand for forbedringer.

De første søknadene kan for eksempel være å hjelpe katastrofeområder som har mistet strøm. Men kanskje i en lengre fremtid vil det ikke være umulig å delegere en god del av vår jordbaserte elektriske produksjon til disse romsolcellepanelene, med en ytelse som aldri er sett før.

_

Følg Geeko videre Facebook, Youtube og Instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og tips.