For første gang tok fysikere røntgenbilder av et atom

Røntgenstråler brukes til å skanne bagasje på flyplasser. Men også på sykehus, for å oppdage beinbrudd. NASA har utstyrt Curiosity-roveren med den for å studere sammensetningen av bergarter fra mars. Dette er en av de viktigste bruksområdene for røntgenstråler i dag. EN Et team av forskere ledet av fysikere fra Ohio University (USA) har gjort et bemerkelsesverdig fremskritt på dette området ved å lykkes med å røntgenstråle et atom.

Det skal bemerkes at det til nå ikke er mulig å analysere autogramprøver med mindre enn én følsomhet av instrumentene. Forstår mindre enn 10-18 Gram er liten. Men det representerer fortsatt 10 000 atomer. Vi forstår godt hvorfor forskere snakker «Drømmen går i oppfyllelse».

« Denne oppdagelsen vil forandre vår verden «

«Atomer kan rutinemessig avbildes med skannemikroskoper, men uten røntgen kan du ikke fortelle hva de er laget av. Nå kan vi nøyaktig identifisere en bestemt type atom, ett atom om gangen, og samtidig måle dets kjemiske tilstand.Saw Wai Hla, en fysiker ved Ohio University, er fornøyd. kontaktet. «Denne teknologien kan revolusjonere forskning og skape nye teknologier innen miljø- og medisinsk forskning innen felt som kvanteinformasjon og sporelementdeteksjon, for å nevne noen.»Tolulob fullførte Michael Ajayi, den første forfatteren av verket. «Det er ubestridelig, denne oppdagelsen vil forandre vår verden»Saw Wai Hla legger til.

Denne informasjonen ble hentet fra det første røntgenbildet av atomet

Fysikeren var ikke mindre enn tolv år inne i utviklingen av denne teknologien. Veien er lang. Vi forstår hans begeistring.

Forskerne var endelig i stand til å identifisere et jernatom (Fe) og et terbiumatom (Tb) satt inn i molekylene. Takket være en installasjon spesielt designet for dette formålet. Fordi røntgenstrålingen fra et atom er så svak, forbedret forskerne eksisterende detektorer ved å plassere en metallspiss nær prøven. For mer effektivt å samle elektroner stimulert av røntgenstråler, kaller forskerne denne teknikken for røntgensynkrotronskanning tunnelmikroskopi (SX-STM).

Ohio University-forskernes primære motivasjon er å utvikle en måte å lykkes med å forstå de kjemiske og fysiske egenskapene til materialer på et grunnleggende nivå. basert på et individuelt atom. I tillegg til å få røntgensignaturen til et atom, var hovedmålet å bruke denne teknikken til å studere effekten av miljøet på et sjeldne jordartsatom. «Vi fant også de kjemiske tilstandene til individuelle atomerSå Wai Hla sier. Ved å sammenligne de kjemiske tilstandene til et jernatom og et terbiumatom i molekylære verter, ser vi at et andre metall av sjeldne jordartsmetaller er isolert og ikke endrer kjemisk tilstand når det interagerer sterkt med miljøet.