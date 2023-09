For generasjon X er det ikke lenger en drøm å jobbe med teknologi

Generasjon De deltok til og med i etableringen av Internett og moderne teknologisk kultur. Imidlertid er de ikke lenger begeistret for utsiktene til å jobbe for et stort selskap i sektoren de var med på å bygge, ifølge en fersk studie.

til»etterforskning Utført av Qualtrics blant 1000 amerikanske teknologiansatte. Vi vet at representanter for generasjon X (født mellom 1965 og 1980) ikke lenger ønsker å jobbe i sektoren: Bare 37 % Av dem ønsker å bli ansatt i et ledende teknologiselskap. de Millennials og medlemmer av generasjon Z Det er dobbelt så sannsynlig at de ønsker en karriere innen digital teknologi (60 %).

Disse resultatene viser i hvilken grad arbeidstakere stiller mer krav til bedriften sin, men generelt til sektoren de opererer i. Hvis vi vet at unge mennesker er sterkt knyttet til balansen mellom yrkesliv og privatliv, så er det enda mer de eldste som jobber med teknologi. Dermed erklærer 68 % av generasjon X dette Jobben deres er etter deres syn ikke så viktig For å nå sine livsmål, sammenlignet med 51 % av Millennials og 58 % av Generation Z.