Holder, Hugo Siquet, et av ligaklubbens reneste produkter siden forrige sesong hos Standard, vil fly til andre himmelstrøk om noen dager. En ny utfordring venter Freiburg i Bundesliga.

Men før han forlot favorittklubben sin, la den unge forsvareren ut en videomelding på sosiale medier for Standard og hans supportere: “Jeg kom til Standard i 2008 i en alder av 7, og jeg følte meg umiddelbart hjemme. Å forlate gjør meg veldig emosjonell fordi denne klubben gjenspeiler 13 år av livet mitt. Klubben som trente meg, pleiet meg. Det var her jeg introduserte min karriere.”19-åringen drømte om å leke med favorittklubbjakken sin: “Da jeg var ung, ønsket jeg alltid å spille for standarden. Schlesin, et spesielt miljø med denne spenningen og denne lidenskapen. Alt dette var noe jeg drømte om da jeg var ung og da jeg utviklet meg på akademiet.”

“Jeg har mange gode minner fra tiden min i Standard, spesielt den belgiske mesteren ved mange ungdomskonkurranser eller U13.”, Etter at Siquet forlater mesterskapet vårt etter å ha spilt førti kamper der, “Jeg savner alt dette, og jeg vil for alltid være takknemlig for alle som hjalp meg med å bli en kriger og et menneske. Tusen takk, du vil alltid være i hjertet mitt. Farvel, farvel.”