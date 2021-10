Før han møtte Frankrike, “glemte ikke Cortos den tapte semifinalen”

“Jeg husker fortsatt denne semifinalen, som jeg tapte for 3 år siden ved VM i Russland,” sa Cordois på nettstedet sitt. “Vi var veldig nære. Det er sant at vi var skuffet og frustrert den gangen, men jeg er ikke hatet lenger. Det har gått mer enn tre år. Du kan ikke sammenligne de to semifinalene. Dagen etter bør alle komme tilbake til klubben deres. “Men jeg tenker ikke på det ennå. Det første du må gjøre nå er å få ned Frankrike, sier Courtois.

Nations League spilles midt i de fire siste sesongene, og nummer én Real Madrid har avtalt å nærme seg starten på turneringen med blandede følelser. “På den ene siden liker jeg å spille et trofé med lagkameratene, men på den andre siden har vi vært midt i sesongen, så mange seriekamper og Champions League. Fokuset er helt annerledes enn en Euro eller et VM. Det hindrer meg ikke i å gjøre alt jeg kan for å vinne denne pokalen. Hvis ikke, vil vi løfte denne pokalen. Og Frankrike er motstanderen. Alle har en sjanse til å vinne. Jo mindre produkt, jo mer detaljer vil bli viktigere.