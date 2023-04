«For lite»: fagforeninger truer med å streike ved Albert Heine distribusjonssentre | Belgia

Ledelse og fagforeninger forhandler nå om en ny tariffavtale. I denne sammenheng vil forhandleren legge på bordet en lønnsøkning på 6 % i april og en annen på 2 % i januar. FNV-forhandler Shivanya Subak sa: «Vi synes det er for lite. Det samme gjelder arbeiderne selv.»

Ifølge fagforeningen har det allerede skjedd tilfeldige streiker i distribusjonssentre i Pijnacker (Sør-Holland) og Tilburg (Nord-Brabant) i begynnelsen av måneden. Fagforeningene CNV og FNV har stilt et ultimatum til Albert Hagen, som gir ham rett til å svare frem til søndag. Hvis kanalen ikke svarer på deres krav, vil handlinger følge.

FNV ber om «en lønnsøkning på minst 14,3 %» og et ekstra engangsbeløp på €100 per måned. Særlig ønsker fagforeningen at lønningene skal være knyttet til inflasjonen, slik tilfellet er i Belgia. I tillegg er ledelsens intensjon om å halvere søndagsbonusene «uakseptabel». Foruten Pijnacker og Tilburg har Albert Heijn også distribusjonssentre i Geldermalsen, Hoorn, Zaandam og Zwolle. Forhandleren sysselsetter rundt 6000 personer, inkludert 3000 vikarer.