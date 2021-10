For Paul McCartney var Beatles ‘avgjørelse John Lennons skyld

I mer enn 50 år har alle visst at Paul McCartney var ansvarlig for The Beatles ‘død. I en pressemelding datert 10. april 1970, en måned før albumets utgivelse, ba han om å forlate gruppen. La det være Og en uke før hans første soloalbum.

Et halvt århundre senere gjør han en plate. I et radiointervju 23. oktober med BBC anklaget han John Lennon. “Jeg er ikke årsaken til splittelsen. Han er vår Johnny”, Han kunngjør. John sa at han gikk inn i et rom en dag Jeg forlater Beatles. han sa : ‘Det er så spennende, det er som en skilsmisse.’ Så måtte vi hente bitene. “ Det var i 1969. Kjærlighetens feil og avantgardeismen oppdaget av Yoko Ono, dømmer han. Men det er politikken også.

Hvis det var ham, ønsket Paul McCartney å fortsette med Beatles. “Dette er teamet mitt, dette er jobben min, dette er mitt liv”, Han sa at det som var klart den gangen var veldig spennende i hans øyne. Han fortjener det Abe Road Og La det være “veldig gode ting”.

Fans vil få muligheten til å fordype seg i dette siste albumet med en fullstendig remikset versjon av Jill Martin, sønn av Beatles -historikeren George Martin, som slippes fredag. I november har de et gjensyn med dokumentaren om seks episoder dedikert til de siste månedene av Peter Jackson -gruppen, hele konserten vil finne sted på taket av Beatles -hovedkvarteret, med deres siste liveopptreden i januar 1970.