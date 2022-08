For Roger Waters, eks-Pink Floyd, er Joe Biden en av «krigsforbryterne».

Det var under et muskuløst intervju med CNN at Roger Waters forklarte hvorfor han viste et bilde av Joe Biden på konsertene sine blant andre klisjeer av Donald Trump, spesielt om temaet «krigsforbrytere».

Artisten er på en nordamerikansk turné Fra juli «Dette er ikke en drill». Og under konsertene hans vises disse menneskene han anser som krigsforbrytere på gigantiske skjermer, et bilde av Joe Biden som sier at han ikke gjør det.Så vidt i gang«.

Han forklarer disse valgene i mikrofonen til journalisten Michael Smergonish (som innrømmer å være en stor fan av Waters musikk, men som ikke nødvendigvis innretter seg etter alle hans politiske synspunkter): «[Joe Biden] Å fyre opp brannen i Ukraina er til å begynne med en alvorlig forbrytelse. Hvorfor oppmuntret ikke USA Zelensky, presidenten, til å forhandle, eliminere behovet for denne brutale krigen… med hvem vet hvor mange russere.«

For Smergonish Waters han «Endre problemet«Den kunstneren»Feilaktig anklager den invaderende parten«. Waters er uenig og forsvarer sin posisjon ved å fortsette: «Vel, ta hvilken som helst kamp. Når starter det? Alt du trenger å gjøre er å se på historien og si: «Vel, det begynte da.«

«Man kan si at den startet i 2008 – krigen handlet i bunn og grunn om handlingen og reaksjonen til NATO som ønsket å presse seg inn på den russiske grensen, da de lovet at de ikke ville gjøre det. [le dernier dirigeant de l’Union soviétique, Mikhaïl] Gorbatsjov forhandlet om tilbaketrekking av Sovjetunionen fra hele Øst-Europa.«