For snart 31 år siden ble historiens første tekstmelding sendt Hva sto det?

SMS feiret sin 31-årsdag denne måneden. Den første tekstmeldingen ble sendt av Vodafone-ingeniør Neil Papworth i Storbritannia. Et anspent øyeblikk fordi formålet med denne forsendelsen er å teste dette nye teknologiske systemet. Langt fra smarttelefoner med flatskjerm-berøringsskjerm, veier enheten 2,1 kg. Tekstmottaker: Richard Javis, Neils veileder. Denne første var på julebord da den ble sendt. Dette er det som bestemte innholdet i historiens første SMS: «God jul».

Ustabil utvikling

Med disse to små ordene ble SMS-æraen født. Men denne oppdagelsen var ikke vellykket. Vodafone sier at det var et år før Nokia implementerte denne funksjonen på telefonen sin. Siden den gang har bruken av denne funksjonen blitt tilgjengelig for et stort antall brukere. Neil, faren til SMS, forklarte i 2017: «I 1992 ante jeg ikke hvor populært tekstmeldinger ville bli, og at det ville gi opphav til emojier og meldingsapper brukt av millioner av mennesker. Jeg fortalte ikke barna mine før nylig at jeg sendte den første tekstmeldingen. Når vi ser tilbake, er det tydelig at bursdagsmeldingen du sendte var et sentralt øyeblikk i mobiltelefonhistorien«.

Etter mange års suksess har bruken av SMS vært synkende siden 2022. I dag er de viktigste utvekslingskanalene apper. SMS-bruken forventes å fortsette å avta. Imidlertid var dette eposet en suksess utover skaperens forventninger.