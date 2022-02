For Sony er lanseringen av God of War på PC en suksess

Da Sony la ut sine økonomiske resultater, ble det nevnt lanseringen av God of War på PC. Selv om denne lanseringen er ny, har japanske tjenestemenn gurglet om suksessen med denne lanseringen.

I tillegg er det å rulle ut spilllisensene våre på flere plattformer en enorm vekstmulighet for Sony, noe den vellykkede PC-lanseringen av God of War og andre proprietære spill viser.Hiroki Totoki, Sonys konserndirektør og finansdirektør, sa under en samtale med investorer.

God of War PC-suksess: Vil Sony øke hastigheten?

Det må sies at noen timer etter lanseringen hadde tittelen tiltrukket seg mange spillere Damp, som langt overgår tallene til Horizon: Zero Dawn og Days Gone. I følge Steam Spyhavnen til Sony ville blitt solgt mellom én og to millioner eksemplarer bare på Valves plattform. En imponerende figur, spesielt siden tittelen også var tilgjengelig på Epic Games Store.

Derfor mener Sony at denne suksessen er et bevis på at det er en sann mulighet for inntektsvekst slippe spillene sine på andre plattformermen det forstår vi alle er han Mål-PC. Flere eksklusive PlayStation-produkter har kommet eller blir overført til PC (Horizon Zero Dawn, Days Gone, Uncharted).

I virkeligheten virker Sony dømt til å fortsette samme strategi som Microsoft å tiltrekke seg så mange spillere som mulig på så mange plattformer som mulig. Er det fortsatt tid?